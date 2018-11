Wunschbaum Einwohner erfüllen Wünsche

Schlierbach / SWP

Erstmals soll in Schlierbach dieses Jahr ein „Wunschbaum“ Kindern aus Familien mit wenig Geld oder von Alleinerziehenden eine Freude bereiten. Eltern von Jungen und Mädchen bis 14 Jahre können bis 30. November einen Wunsch ihres Kindes der Verwaltung im Rathaus mitteilen. Das Ersehnte darf nicht mehr als 15 Euro kosten und sollte möglichst genau beschrieben sein. Zettel mit den Wünschen werden an einen Weihnachtsbaum gehängt, der im Rathaus aufgestellt wird. Nach Auskunft der Verwaltung sind diese Angaben anonym: Es stehen nur das Alter und das Geschlecht des Jungen oder Mädchens auf dem Zettel sowie dessen Wunsch.

Menschen mit einem Herz für Kinder können ihnen die am Baum hängenden Wünsche erfüllen. Die Verwaltung ruft sie dazu auf, sich eine der Nachrichten von den Ästen zu nehmen und das Beschriebene zu kaufen. Die Dinge sollen sie weihnachtlich verpackt bei Anja Beißer in Zimmer 5 abgeben. Eine Mitarbeiterin des Rathauses verteilt die Geschenke kurz vor Weihnachten an die Empfänger. Sämtliche Daten werden anschließend vernichtet.