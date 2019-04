Vor der Eröffnung des Netto-Marktes in Birenbach wurde das Projekt am Montagabend noch einmal vorgestellt. Alle Beteiligten hoffen, dass die Kunden strömen.

„Dann geh doch zu Netto!“ Diesen Slogan aus der Werbung legte Hans Koch von der Johs. Koch Vermögensverwaltungs-GmbH den Birenbacher Bürgern vor der Eröffnung der neuen Einkaufsstätte ans Herz. Denn nur wenn der Markt von der Bevölkerung gut angenommen werde, könne er langfristig Bestand haben. Allerdings geht Koch davon aus, dass auch das hohe Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße für eine hohe Kundenfrequenz sorgen wird.

So entstand der Netto-Markt

In seinem Grußwort ließ der Geschäftsführer, der als Investor fungierenden Vermögensgesellschaft die Entstehung des Netto-Marktes noch einmal Revue passieren: Am 31. Dezember 2016 habe das Mietverhältnis mit dem früher ansässigen „Nah und Gut“ Geschäft der Staufers-Kette geendet. Alle Gespräche über eine Anschlussnutzung seien erfolglos geblieben. Sowohl der Bestandsmarkt, als auch die Grundstücksgröße waren nicht mehr zeitgemäß.

Im Mai 2018 erfolgte dann der Abriss des alten Marktes und anschließend der Baubeginn. Dabei sei auch der schlechte Baugrund zu Tage gekommen, der zu Verzögerungen geführt habe, wie Hans Koch berichtete. Die weiteren Bauarbeiten seien aber planmäßig verlaufen, wofür sich Koch bei allen Beteiligten bedankte.

Überraschende Schließung des alten Marktes

Zuvor hatte der Birenbacher Bürgermeisters Frank Ansorge die große Bedeutung der Nahversorgung für kleine Kommunen hervor gehoben. Vor dem Hintergrund der älter werdenden Gesellschaft sei diese neben der ärztlichen Versorgung, der Kinderbetreuung und dem Breitbandanschluss die Voraussetzung dafür, dass die Einwohnerzahlen stabil gehalten werden können. Ansorge berichtete, dass die Schließung des alten Marktes überraschend gekommen sei. Die ersten Sondierungsgespräche mit Hans Koch und dem Landratsamt seien konstruktiv gewesen. Bald darauf kam es zu einer ersten Kontaktaufnahme mit Andreas Stohr, dem Expansionsleiter von Netto. Diesen ersten Gesprächen folgten aber viele weitere, weil das neue Geschäft nicht an genau derselben Stelle errichtet werden konnte. Die Parkplätze hätten einfach nicht ausgereicht.

Die Überwindung dieser Probleme habe die Gemeindeverwaltung an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Wichtige Punkte, so Ansorge, waren etwa verkehrs- und wasserrechtliche Verfahren und der Freihaltebereich der alten Regionalbahnstrecke. Das alles wäre ohne die gute fachliche Begleitung durch das Landratsamt Göppingen nicht möglich gewesen. An dieser Stelle bedankte sich der Rathauschef bei Jochen Weinbrecht, dem Amtsleiter des Umweltschutzamtes, der als Vertreter für den Landrat gekommen war und allen Beteiligten.

Fast 5000 Artikel im Angebot

„Netto ist ein moderner Nahversorger, der für mehr Nähe, mehr Freundlichkeit, mehr Frische und mehr Auswahl steht“, stellte Andreas Stohr das Marktkonzept vor. Mit fast 5000 Artikeln sei das Angebot viermal so groß wie branchenüblich. Damit verfolgte Netto das Prinzip des „one stop shoppings“, damit alle Einkäufe in einem Laden erledigt werden können. Netto sei die Nummer drei der Discountbranche.

Weiter verwies Stohr auf moderne und umweltfreundliche Baustandards. Die aktuelle Kältetechnik sei deutlich energiesparender, durch die moderne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sei eine hohe Raumluftqualität gesichert, die sowohl Kunden, als auch Mitarbeitern zu Gute komme.

Im Anschluss gab es einen Rundgang durch den neuen Markt. Für das leibliche Wohl sorgte die Bäckerei Gürsch aus Rechberghausen, die im Gebäude künftig eine Filiale mit kleinem Café betreibt.