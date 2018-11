Etat Einigkeit bei Großprojekt

Salach / Karin Tutas

Die Richtung stimmt, lautet der Tenor der Salacher Gemeinderäte zum Haushaltsplan 2019. In ihren Stellungnahmen spannten die Sprecher der drei Ratsfraktionen am Dienstagabend den Bogen von der Finanzlage über Investitionen in der Schule, die Verkehrsproblematik, den Ausbau des Glasfasernetzes bis zur Schaffung von Wohnraum.

Zentrales Thema war das neue Quartier Mühlkanal mit der Entwicklung der Krautländer und des Schachenmayr-Areals – ein Vorhaben, zu dem sich alle Fraktionen bekannten, allerdings mit unterschiedlichen Bewertungen. Insgesamt 22 Milllionen Euro sollen inklusive der Erneuerung der Unterführung Dole in das neue Quartier investiert werden, „eine gewaltige Summe, die genau betrachtet werden muss“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Arnold. Grundsätzlich und im Detail sehe die CDU noch viel Klärungsbedarf. Für das geplante Mehrfamilienhaus und den Bürgerpark beantragt die CDU, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit dem Raumprogramm auseinandersetzt, und Architekten einzuladen, Entwürfe zu fertigen.

Die SPD spricht sich für eine zentrale Projektsteuerung und externe Begleitung bei der Planung des Großprojektes Mehrgenerationenhaus aus, in dem zahlreiche Gruppen und Angebote unter einem Dach zusammengeführt werden sollen. Nach Überzeugung der Sozialdemokraten erfordert die künftige Einrichtung von Anfang an eine hauptamtliche Leitung, erklärt der Fraktionsvorsitzende Werner Staudenmayer. Im neuen Wohngebiet Krautländer wünscht sich die SPD bezahlbaren Wohnraum und neue Wohnkonzepte wie modulares Bauen, Smarthomes sowie eine innovative Infrastruktur.

„Brauchen wir immer die Maximallösung in Version de Luxe?“, stellte Martin Straubmüller (SBL) als Frage in den Raum und drängte angesichts eines sich eintrübenden Konjunkturindexes auf „eine strikte Kontrolle der Ausgaben“. Ein „Prachtbau“ dürfe das Mehrgenerationenhaus nicht werden“, warnte Straubmüller. Die SBL-Fraktion regte an, durch den Bau von Eigentumswohnungen das Großprojekt zumindest teilweise zu refinanzieren.

Unumstritten sind die geplante Erweiterung der Mensa und die Schaffung von Betreuungsräumen an der Staufeneckschule (insgesamt 2,3 Millionen Euro). Allerdings beantragt die CDU zu prüfen, ob in der Mensa genügend Plätze eingeplant sind, und die SBL möchte sichergestellt haben, dass aus der Küche auch der neue Kindergarten in den Krautländern mitversorgt werden kann.

Das Vorhaben der Verwaltung, ein Leerstandsmanagement einzuführen, um vorhandene, leerstehende Wohnungen nutzen zu können, stößt nicht auf ungeteilte Zustimmung. Während sich die CDU wenig Erfolg davon verspricht, befürwortet die SPD dieses Instrument und bringt zudem eine Familienförderung für den Kauf von Gebrauchtimmobilien ins Spiel.

Diskussionsbedarf haben CDU und SBL noch, wie sich die Gemeinde Salach zur Vollintegration in den VVS positioniert. Arnold und Straubmüller bzweifelten, dass sich die Vorteile und die Kosten für die Kommunen die Waage halten werden. Die SPD dagegen fordert, der Gemeinderat solle sich in einer Resolution an den Kreistag zur Vollintegration in den Verkehrsverbund bekennen.