Themen in diesem Artikel Wochenmarkt

Der Wochenmarkt scheint sich vor dem Rathaus etabliert zu haben. Den Standortwechsel beschloss der Gemeinderat vor einem halben Jahr.

„Ein Pfund Champignons“, bestellt eine ältere Dame und schiebt rigoros nach: „Aber net so kloine Denger. Hen se au Zwiebla?“

Hat er. Der Mann hinter den Gemüse-, Salat- und Obstkisten in seinem Verkaufswagen steht zwar etwas im Dunklen, scheint aber gut zu hören. Geschäftig sucht er aus der Fülle von Speisepilzen die Größten heraus, wiegt 516 Gramm ab und möchte anschließend die Größe und Anzahl der Zwiebeln wissen. Drei mittelgroße hätte die Kundin gerne, die es heute ausnahmsweise eilig hat. „I muss ganga, mei Max kommt heit früher von dr Schual hoim, d’Lehrerin isch wieder krank“, entschuldigt sie sich bei einer Bekannten für das entgangene Schwätzle.

Wochenmarkt in Uhingen hat zufriedene Kunden

Einige Meter weiter hat sich ein kleines Frauengrüppchen gebildet, das sich einiges zu erzählen hat. Ganz offensichtlich: Es gibt die Gestressten, die ihre Besorgungen schnell hinter sich bringen wollen und die Zeitlosen, die sich beim Markteinkauf entspannt auf den neuesten Stand der Begebenheiten in der Stadt bringen wollen. „Wir haben einen kleinen und feinen Markt in Uhingen. Ich freue mich darüber, dass unsere Bürgerschaft diese alternative Einkaufsmöglichkeit nutzt und die Atmosphäre genießt. Aus meiner Sicht hebt der Markt die Lebensqualität unserer Stadt“, sagt Bürgermeister Matthias Wittlinger zu dem Angebot, dass es seit dem 13. Juli 2006 gibt.

Umzug auf Rathausvorplatz

Im selben Jahr, zu Beginn seiner ersten Amtszeit, äußerte der Rathauschef den Wunsch zur Etablierung eines Wochenmarkts in Uhingen, nahezu gleichzeitig seien erste Beschicker auf die Stadtverwaltung zugegangen, erinnert sich Ordnungsamtsleiter Michael Eberhard. Seit Mai vergangenen Jahres befindet sich der wöchentliche Markt auf dem Rathausvorplatz, weil durch den Umbau des Discounters Lidl der dazugehörige Parkplatz nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung stand.

„Ursprünglich war vorgesehen, an den bisherigen Standort Lidl-Parkplatz zurückzukehren“, berichtet Eberhard und ergänzt: „Auf Initiative der Marktbeschicker und aufgrund der positiven Rückmeldungen der Marktbesucher hat der Gemeinderat im Dezember 2018 entschieden, den Marktplatz auf den Rathausvorplatz zu verlegen.“

„Schönere Atmosphäre vor dem Rathaus“

Das begrüßen Kunden wie Händler gleichermaßen, „alle Verkaufswagen sind schon lange dabei“, weiß der Leiter des Ordnungsamts. „Sehr gut“, lautet Waltraud Hafners Urteil über den Wochenmarkt, obwohl sie nun ein Stückchen weiter laufen muss. Ihren Besuch verbindet sie mit Besorgungen in anderen Geschäften. Vor allem den Wurststand lobt sie: „Der hat gute Produkte und ist zudem recht preisgünstig.“ Karin Ganser, eine weitere Stammkundin, verrät: „Von der Atmosphäre her finde ich es beim Rathaus viel schöner. Es ist ruhiger und es fahren nicht so viele Autos“, berichtet sie und packt Petersilie und Ackersalat ein: „Es ist hier frischer und nicht so lappig wie im Supermarkt.“

„Ich habe nur nette Kunden“

Gunthard Berger baut in seinem landwirtschaftlichen Betrieb alles selber an und kommt recht gerne nach Uhingen: „Ich habe nur nette Kunden“, freut sich der Gemüsehändler aus Lichtenwald. „Ich mag einfach, wenn ich weiß, wo die Ware herkommt“, betont Ingrid Olbert, die den Wochenmarkt als Bereicherung für Uhingen sieht. Auch Beate und Horst Mickler sind sich einig: „Das passt, hier ist es viel schöner“, unterstreicht das Uhinger Ehepaar, das jede Woche auf den Markt kommt. „Lassen Sie es sich gut schmecken, noch eine schöne Woche“, verabschiedet Franz Reitberger die eine Kundin, während er für die nächste ein großes Stück vom „Gunzesrieder Butterkäs“ aus frischer Heumilch abschneidet. Seit sieben Jahren bringt der unterhaltsame Käseverkäufer aus Fischen im Oberallgäu neben Uhingen noch in Heiningen, Donzdorf, Geislingen sowie Reichenbach an der Fils Woche für Woche seine Ware vorrangig an die Frau. Und als versierter Marktbeschicker hat er noch eine gute Idee: „Da gehört ein Schild an die Straße hin, dass da der Wochenmarkt ist“, schlägt er vor.