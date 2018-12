Adventsserie NWZ öffnet Türen Einer, der verschlossene Türen öffnet

Uhingen / Nadine Vogt

Aus massivem Metall, aus leichtem Holz oder doppelt verschlossen: In seinem Berufsleben ist Werner Linsenmaier vor mancher Türe gestanden. Sein Auftrag: öffnen. „Die meisten vergessen einfach die Schlüssel“, sagt Linsenmaier, der den gleichnamigen Haushaltswarenladen in Uhingen betreibt. Zack – schon ist die Tür zugefallen und ein Experte muss ran. Der 75-Jährige ist ausgebildeter Industriekaufmann und angelernter Schlosser. Beim Familienbetrieb, der vor 170 Jahren als Schlosserei begann, lag das nahe. „Manchmal werde ich drei Mal am Tag angerufen, dann dauert’s wieder zwei Wochen“, sagt er. Das Öffnen sei oft eine Momentsache: „Wie wenn man den Schlüssel benutzt“. Wenn es mit Draht und Spezialwerkzeug nicht klappt, muss auch mal aufgebohrt werden. In seinem Büro hat er auch Rechnungen von dubiosen Schlüsseldiensten hängen. Bis zu 600 Euro hoch. Sein Rat: An einem sicheren Ort einen Ersatzschlüssel deponieren: „Aber nicht unter dem Schuh­abputzer!“ Linsenmaier hilft gerne. „Die Leute sind ja in einer Notsituation.“ Um drei Uhr nachts ist aber selbst er im verdienten Feierabend.