Randnotiz Joa Schmid beweist den Klimawandel Eine RANDNOTIZ von Joa Schmid

Joa Schmid

Der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen, da kann der amerikanische Präsident Donald Trump sagen, was er will. Es sind nicht etwa die andauernden Temperatur-Rekorde, die uns da so sicher machen, sondern das schleichende Verschwinden jeglicher Kleiderordnung mitten in Göppingen. Mit dem Meeresspiegel steigen die unbedeckten Zentimeter über dem Knie und in extremen Fällen vermögen nicht einmal die hartnäckigsten Umweltschützer auf Anhieb zu sagen, was schlimmer ist. Selbst Schwaben, die bisher hochgeschlossen im Sonntagsstaat durch die dampfende Innenstadt gelaufen sind, werfen im Angesicht der Hitzewelle alles von sich, was sie hemmt. Männer wagen sich allen Ernstes in rosa geblümten Bermuda-Badeshorts und einem Hawaii-Hemd, das Jürgen von der Lippe persönlich entworfen haben muss, ins Straßencafé. Derweil recken Germanys Next Curvy-Models mitten in der City unheilige Allianzen zwischen hautengen Leggins und schreiend bunten Blusen ins gleißende UV-Licht. Es ist die Hitze, die unter ausgeleierten Spaghetti-Trägern schwitzende Tattoo-Monster zum Vorschein bringt und hinterrücks Geweihe aus Bikini-Höschen wachsen lässt. Die allgegenwärtigen Flip Flops tun ein Übriges, Zweifler am Klima-Wandel für immer verstummen zu lassen. Es ist die Hölle!