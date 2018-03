Kuchen Eine Musical-Gala voller Höhepunkte

Kuchen / Von Bettina Verheyen

Mit einer professionell zusammengestellten Gala hat Torsten Moll das Publikum in der Kuchener Ankenhalle verzaubert.

Die Ankenhalle in Kuchen als Musical Hall? Eine Gala mit Stars in opulenten Roben, wo sonst Handball-Spieler ihre Trikots verschwitzen? Gänsehaut und Glamour, Abtauchen in eine Märchenwelt, wenn über allem die Punktestand-Tafel thront? Geht das? Ja! Am Samstagabend hat es Torsten Moll, ein waschechter „Kuchem‘r“, zusammen mit 13 „friends“ geschafft, seine 300 Gäste mit einem gut zweistündigen Programm zu verzaubern. Erfahrener Profi, der er inzwischen ist, konnte er dafür aus dem Vollen schöpfen: Er hatte die Musicalsongs, aber auch Pophits und Schlager sorgfältig ausgewählt, auf die jeweiligen Interpreten abgestimmt und so geschickt kombiniert, dass sich Höhepunkt an Höhepunkt reihte.

Für einen Auftakt nach Maß sorgte der Prinzipal des „Theater im Sägewerk“ (TiS) in Geislingen nach der Begrüßung von Kuchens Bürgermeister Bernd Rößner selbst: Mit „Lullaby of Broadway“ aus dem Musical „42nd Street“ nahm er das Publikum sofort mit seiner Bühnenpräsenz, seiner Stimme und seiner sehr sympathischen Art ein. „Umgarnt“ wurde er bei seinem Auftritt von den Tänzerinnen Leonie Rupp und Maria-Christin Schwarzkopf. Gleich im Anschluss kündigte er dann die „Grande Dame des Musicals“ an: Marika Lichter aus Wien ist eine enge Freundin Molls und schon öfter mit ihm im Kaminzimmer des TiS aufgetreten. Am Samstag bewies sie einmal mehr ihre Professionalität mit Liedern aus ihrem eigenen Programm „Zeitlos“ („Lady is a Tramp“, „Lady Sunshine“) und aus diversenen Musical-Produktionen. Dabei wurde deutlich, wie variantenreich ihre Stimme und ihr Ausdruck sind – und in den Duetten mit Torsten Moll („Sing, Baby, Sing“ und „Eventuell“), wie gut eingespielt sie sind und wie viel Spaß sie miteinander haben.

Für viel Abwechslung und Freude mit mitreißend dargebotenen Stücken in jeweils passenden Kostümen sorgten die Hauptdarstellerinen des Musicals „Dracula“, das ab April im TiS zu sehen ist: Rebecca Soumangné wird dann als Minna zu sehen sein, deren herzerweichendes „Lass mich dich nicht lieben“ sie ebenso vortrug wie Songs aus den Musicals „Cabaret“, „Rudolf“ und „Mozart“. Ihre Vielseitigkeit zeigte sich auch in dem anrührenden Duett „Boote in der Nacht“ aus „Elisabeth“, in dem sie wunderbar mit Torsten Moll harmonierte und in den Tanzeinlagen, in denen sie zusammen mit Dean Mihaljev über die Bühne wirbelte.

Die zweite „Dracula“-Hauptdarstellerin, in der Rolle der Lucy, ist Wiebke Dobbehaus. Auch sie präsentierte den wichtigsten Song ihrer Rolle „Nebel und Nacht“ und überzeugte in Duetts mit unterschiedlichen Partnern.

Auch der Nachwuchs glänzt

Viel Fröhlichkeit kam im „Elephant Love Medley“ aus „Moulin Rouge“ rüber, das sie zusammen mit Immanuel Grau sang. Der erst 21-Jährige wiederum bekam in drei Soli („Feeling Good“, „So close“ und „Your Song“) die Gelegenheit, sein gesangliches Können vorzuführen und war nicht nur Wiebke Dobbehaus, sondern auch Doris Lausecker ein stimmlich harmonierender Duo-Partner („Glaub an die Zukunft“ aus „Die Schöne und das Biest“).

Doris Lausecker wie auch Steffi Martin gehören zu den älteren Semestern aus Torsten Molls Schmiede und bereicherten den Abend mit ihren gut ausgebildeten Stimmlagen. Das Lied „Einsames Gewand“ aus „Die Päpstin“, gesungen von Steffi Martin, erhielt viel Applaus.

Und dann der Nachwuchs: ­Leonie Rupp (18), die auch in einigen Tanzszenen mitwirkte, passte genau zu dem Lied „Glocken klingen hell“ aus „Hairspray“. Mia Taler (12) verblüffte mit enormem Stimmvolumen im „Arielle“-Titelsong und mit dem Popsong „Running“.

Ihre Altersgenossin Sofie Kneer sang mit Torsten Moll zusammen das wunderschöne „What a wonderful world“, und Tessa Staudenmaier (11), das Nesthäkchen, nahm das Publikum bei „Popular“ aus „Wicked“ sofort durch ihre unbekümmerte Art ein.

Alle Auftritte wurden durch eine professionelle Licht-Choreografie untermalt, viele durch Tanzszenen bereichert. Als Tänzer wirkten Maria-Christin Schwarzkopf, Leonie Rupp, Karina Allmendinger und Dean Mihaljev zwar eher im Hintergrund, trugen aber maßgeblich zu der zauberhaften Atmosphäre bei. Zum Finale versammelten sich zu „Tipitipitipso“ nicht nur alle 14 an der Gala Beteiligten auf der Bühne, sondern das Publikum tanzte und klatschte stehend mit. Noch ein letzter Gute-Laune-Kick nach einem rundum gelungenen Programm.