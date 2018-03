Bad Ditzenbach Judith Ludwig macht „mutigen Schritt“

Bad Ditzenbach / Heike Siegemund

Judith Ludwig, die neue Leiterin der Bad Ditzenbacher Hiltenburgschule, wurde offiziell in ihr Amt eingesetzt.

Nach zwei Jahren hat die Grundschule wieder eine Schulleiterin: Vor etwa 60 Gästen wurde Judith Ludwig aus Heiningen offiziell in ihr Amt eingesetzt. Ann-Kathrin Dierstein, die die Leitung der Schule in den vergangenen zwei Jahren kommissarisch übernommen hatte, sprach von einer glücklichen Fügung. „Bei uns an der Schule wird viel Musik gemacht. Das ist mit ein Grund, warum Judith gut zu uns passt. Auch sie ist leidenschaftliche Musikerin“, sagte sie und spielte damit darauf an, dass die neue Leiterin in ihrer Freizeit im Göppinger „Vocal16-Ensemble“ und im Festspielchor der Stauferfestspiele singt.

Auch Bad Ditzenbachs Bürgermeister Herbert Juhn freute sich, dass die Hiltenburgschule wieder eine Leiterin hat. „Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen und habe immer offene Türen“, sagte der Bürgermeister zur neuen Schulleiterin.

In den bildungspolitisch turbulenten Zeiten sei es ein „mutiger Schritt“, Schulleiterin zu werden, gab Frank Henzler, geschäftsführender Schulleiter für die Schulen im Oberen Filstal, zu bedenken. Im Bereich der Grundschulen vollziehe sich der Wandel zwar nicht ganz so rasant – „doch auch Sie werden einige Klippen umschiffen müssen“. Henzler wünschte Judith Ludwig Ausdauer, Schaffenskraft, Humor, Gelassenheit, die Fähigkeit, den nötigen Abstand zu gewinnen, „und dass Sie das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren: die Kinder“.

Alles über die Amtseinsetzung im E-Paper und der gedruckten Ausgabe unserer Zeitung ab Samstag.