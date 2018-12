Kommentar Dirk Hülser zur Statistik über die Jugendkriminalität Eine Frage des Blickwinkels

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Fast 52 000 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende bis 20 Jahre haben im vergangenen Jahr im Kreis Göppingen gelebt, sie waren für insgesamt 1893 Strafverfahren verantwortlich. Das heißt im Umkehrschluss: Mehr als 96 Prozent der Jugend haben sich nichts zuschulden kommen lassen. Das klingt doch gut. Es kommt eben immer darauf an, aus welchem Blickwinkel eine Statistik betrachtet wird.

Dennoch lohnt ein genauer Blick auf die Zahlen. Sie zeigen einen deutlichen Rückgang der Sexualdelikte, dafür aber auch einen Anstieg bei den Körperverletzungen – und bei der Gesamtzahl der Taten. Belege für eine immer schlimmere Jugend gibt die Statistik aber nicht her, zumal die Delikte ja alles umfassen, was das Strafgesetzbuch hergibt. Durch zunehmenden Fahndungsdruck der Polizei werden immer mehr Kiffer erwischt – auch sie tauchen natürlich in der Statistik auf und sorgen für höhere Fallzahlen. Im Jahr 2012 waren es noch 88 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, im vergangenen Jahr schon 284. Dass binnen fünf Jahren im Landkreis fast vier Mal so viel Marihuana konsumiert wurde, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Und in Birenbach ist trotz seines statistischen Spitzenplatzes natürlich kein Hort der Kriminalität – den 21 Fällen aus 2017 stehen ganze vier aus 2016 gegenüber. Auch Ausreißer gehören zur Statistik. Aber das macht den Blick darauf ja gerade so spannend.