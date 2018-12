Ebersbach / swp

Einbrecher hebelten am Wochenende die Fenster eines Hauses in Roßwälden auf und stahlen Schmuck.

Unbekannte nutzten am Wochenende die Abwesenheit der Bewohner im Auchertweg in Roßwälden aus. Die Einbrecher stiegen auf das Grundstück und hebelten am Haus ein Fenster auf - so gelangen die Einbrecher ins Innere des Hauses.

Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten sie mehrere Zimmer und wurden fündig: Sie stahlen Schmuckstücke und flüchteten damit. Die Göppinger Polizei (07161/632360) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.