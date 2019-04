Wolf in Steinheim und in Böhmenkirch

Ein Wolf hat den Landkreis Göppingen durchquert – das Tier war auch in den in den benachbarten Kreisen Ostalb und Heidenheim. Das hat das Umweltministerium mitgeteilt. Demnach haben Fachleute zwei Bilder aus Fotofallen in Steinheim und Bartholomä begutachtet. Die Bilder gelten nun als „sicherer Wolfsnachweis“.

Wolf bei Heidenheim Umweltministerium bestätigt: Es war ein Wolf Das Umweltministerium hat bestätigt: ein Wolf wurde im Landkreis Heidenheim gesehen. Eine zweite Fotofalle hat den Wolfsverdacht bestätigt.

Kotprobe wird genetisch untersucht

Bei Böhmenkirch konnten die Experten eine Kotprobe nehmen, „die möglicherweise weitere Erkenntnisse über das Individuum erbringt“, wie es seitens des Ministeriums heißt. Mit Ergebnissen dieser genetischen Untersuchung werde aber erst in einigen Wochen gerechnet. Aktuell könnten auch keine Aussagen über Herkunft oder Geschlecht des Wolfs getroffen werden. Wo sich das Tier derzeit aufhält, ob es sich niederlässt oder auf der Durchreise war, lasse sich nicht sagen.

Crailsheim Eine Falle für den Wolf oberhalb von Goldbach Am Rand der Wolfsschlucht oberhalb von Goldbach zeugen Reste einer Wolfsgrube von Versuchen, das Raubtier zu bekämpfen.

Wolf nicht anlocken oder füttern

Nutztierhalter in den betroffenen Landkreisen, die jetzt ihren Herdenschutz optimieren wollen, können bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg kurzfristig Zaunsets ausleihen. Außerdem bittet das Umweltministerium:

Wolfsbeobachtungen der FVA (Tel.: 0761/4018-274) zu melden.

Bei Sichtungen von Wölfen zusammen mit eigenen Hunden sollten diese an die Leine genommen werden.

Wölfe sollten nicht angelockt oder gar angefüttert werden.