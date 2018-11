Betreuung Ein Waldwagen für den Kindergarten

Adelberg / Werner Schmidt

Für mehr als 53 000 Euro wird die Gemeinde Adelberg einen Bauwagen erwerben, der den Kindern des Kindergartens als „Waldwagen“ dient. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stimmten die Kommunalpolitiker geschlossen dafür, den voll ausgestatteten Wagen zu beschaffen.

Sowohl bei Eltern wie auch bei den Kindern sei das Zusatzangebot „Waldtag“ sehr beliebt, erklärte Bürgermeisterin Carmen Marquardt in der Sitzung. Bei den regelmäßigen Besuchen des mit den Förstern festgelegten Waldplatzes wären nicht nur Spiel und Bewegung an der frischen Luft für die Kinder wichtig, zusätzlich gebe es den Lerneffekt und einen direkten Bezug zur Natur.

Damit dieses Angebot auch während der kälteren Jahreszeit genutzt werden könne, sei an die Anschaffung eines Bauwagens gedacht worden. Da es in der Umgebung Adelbergs einige Waldkindergärten gebe, habe man sich dort informiert.

Stauraum über der Deichsel

Neben dem Produkt eines Herstellers aus Bad Urach wurde auch der Wagen der „Schurwaldspatzen“ in Baltmannsweiler besichtigt. Diese haben inzwischen schon den zweiten Bauwagen, in den die Erzieherinnen ihre Erfahrungen über Vor- und Nachteile aus dem ersten Wagen mit einfließen ließen. So hat diese Konstruktion eine Solaranlage, LED-Beleuchtung, über der Deichsel eine Kiste als Stauraum und einige Annehmlichkeiten mehr.

Allerdings gab Gemeinderat Peter Regelmann zu bedenken, dass es mal Zeiten in Adelberg gegeben habe, „als wir noch um 5000 Euro gejammert haben“. Er als Kommunalpolitiker müsse ja auch immer den Mehrwert im Auge behalten. Auch wenn‘s „für die Kinder eine schöne Sache ist“.

Für die Kindergartenleiterin Claudia Bürkert hat der Wagen allerdings durchaus einen sehr wichtigen Vorteil, denn dort könne bei steigenden Kinderzahlen auch eine Kindergartengruppe untergebracht werden, ohne gleich anbauen zu müssen.