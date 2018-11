Bike-Park Ein Spielplatz für Groß und Klein

Gruibingen/Mühlhausen / Maren Bertits

So einen Bike-Park wie hier gibt es in der Umgebung kein zweites Mal“, betont Hannes Rey, freiwilliger Helfer beim Projekt zwischen Gruibingen und Mühlhausen. Der Park liegt direkt neben der Autobahn, ist dennoch aber lärmgeschützt und bietet den Bikern die Möglichkeit, ihre Tricks auszutesten.

Vor mittlerweile sechs Jahren hat er gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern von Gruibingen und Mühlhausen angefangen, zu planen. Die eigentliche Idee eines Bike-Parks hatte der Bürgermeister aus Gruibingen. Zeitgleich habe Hannes sich mit ein paar interessierten Freunden, seinem Onkel und seinem Cousin Max Rey getroffen. Daraufhin habe man abgestimmt, ob sich ein solcher Bike-Park für die Region überhaupt lohne. „Es hat ziemlich lange gedauert, bis das Gestalt angenommen hat.“ Lange war Funkstille bis die Planungen wieder aufgegriffen wurden. 2015 habe das Bauunternehmen Feess ihnen die Erde geliefert und sie konnten die Hügel aufschütten, berichtet der 33-Jährige. Hannes war von Anfang an Vermittler zwischen den Bürgermeistern und den Helfern. Nach den Besprechungen habe er sich dann mit dem Bauhof getroffen und die Angelegenheiten abgeklärt.

Hannes Rey ist im Sportverein tätig und kennt dadurch die Jugend im Ort. Damals habe Roland Schweikert, Bürgermeister von Gruibingen ihn gefragt, ob Interesse besteht. Bis dann alles genehmigt wurde, sei viel Zeit vergangen. „Mir war es wichtig, dass man eine Gruppe findet, der das Thema am Herzen liegt und Spaß daran hat, den Park zu pflegen .“ Das Grundstück gehöre teilweise zum Bereich der Autobahn, aber wurde für die Idee eines Bike-Parks von den Gemeinden zur Verfügung gestellt.

Im Sommer habe es dann geheißen ‚Jetzt ist es Zeit für die Freigabe‘, aber so richtig springen habe man dort noch nicht können. Rey hat sich dann im Sommer der Aufgabe angenommen und sich um die Fertigstellung gekümmert. Die Hügel sind beispielsweise steiler aufgeschüttet worden. „Der Bürgermeister war froh, als ich sagte, dass ich mich darum kümmere. Er kann ja nicht wissen, wann der Park fertig ist. Da braucht es schon jemand, der selber fährt und das alles testet“, betont er. Die Beteiligten haben sich dann darum gekümmert, größere Hügel aufzuschütten. Da er selbst gerne und oft auf dem Fahrrad fährt, hat er das Projekt ins Leben gerufen. „Hätte man vor zwei Monaten nichts mehr getan, wäre es wahrscheinlich in Vergessenheit geraten.“ Man hätte zwar im Bike-Park fahren können, aber eben nicht in diesem Ausmaß. „Jetzt kommen die Fahrer mit einem breiten Grinsen von den Hügeln runter. Und die Sprünge machen einen Riesenspaß“, betont er.

Momentan sind sie dabei, weitere Mitglieder anzuwerben. Deshalb sei es gut, dass die Eröffnung erst für kommendes Frühjahr geplant sei und man bis dahin noch Zeit habe. „Erst einmal sollen die Familienväter mit ihren Kindern fahren, dann vielleicht auch die Bürgermeister“, scherzt der Gruibinger. Nun sind noch eine Sitzbank, eine Schlauchautomatenstation sowie Fahrradständer geplant. Zur Unterstützung hat Thomas Bopp, Vorsitzendes des Verbandes Region Stuttgart, während der Entstehung des Parks 10 000 Euro gespendet. Je weitere 5000 Euro kamen von den beiden Gemeinden Gruibingen und Mühlhausen. Der Vorsitzende Thomas Bopp wird zur feierlichen Eröffnung eine Rede halten.

In Gruibingen gibt es bisher keinen richtigen Treffpunkt für Jugendliche. Hannes Rey wünscht sich, dass damit nun ein solcher im Bike-Park entsteht. „Ich freue mich schon auf nächstes Jahr wenn die Gruibinger und Mühlhausener Kids dann zusammen fahren.“ Die Kleinen schauen sich etwas von den Großen ab. „Und sie reden miteinander und geben sich gegenseitig Motivation“, ergänzt er. Dadurch nehmen sie sich auch die Angst vor größeren Sprüngen.

Bisher habe es nur positive Rückmeldungen gegeben. „Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen“, betont er. Die Größeren hätten allgemein mehr Respekt vor der Strecke als die Kleinen. „Kinder sind da ziemlich schmerzfrei.“ Rey ist froh, dass es so eine Strecke für Biker nun auch in Gruibingen gibt und er nicht weit weg fahren muss. „Wir gehen auch ein- bis zweimal im Jahr in einen großen Bike-Park in Saalbach Hinterglemm, aber da ist man oft überfordert.“ Um diesem Problem entgegenzuwirken könne man nun in Gruibingen Sprünge üben. „Das wird ein richtig schöner Bike-Park, besonders im Sommer mit der Landschaft im Hintergrund.“

Info Der Eröffnungstermin ist für den 17. Mai um 15 Uhr geplant. Die freiwilligen Helfer sind momentan noch auf der Suche nach weiteren Mitglieder und auf Spenden für den Erhalt des Parks angewiesen. Videos zur Entstehung und erste Eindrücke sind unter swp.de/goeppingen verfügbar.