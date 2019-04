Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber ohne Schwalben ist es auch kein richtiger Sommer. Früher gehörten die eleganten Segler zum Dorf wie die Kirche. Heute muss man schon suchen, um noch ein Schwalbennest an Stall- oder Hauswänden zu finden. In Böhmenkirch will man die eleganten Segler jetzt wieder ins Ortsbild zurückholen: Gestern wurde in Steinenkirch das erste Schwalbenhaus im Landkreis aufgestellt. Wird die Sommerresidenz mit vorerst 40 Nisthilfen für Mehlschwalben angenommen, sollen weitere Schwalbenhäuser im gesamten Kreisgebiet folgen.

Warum immer weniger Schwalben aus ihren Winterquartieren im Süden wieder zurück in unsere Breiten kommen, steht in der Printausgabe und im E-Paper der Geislinger Zeitung am Mittwoch.