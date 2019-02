Bad Ditzenbach „Platz für Asyl in Europa“: Ditzenbacher Flüchtlinge fertigen Stühle an

„Platz für Asyl in Europa“: Ditzenbacher Flüchtlinge fertigen Stühle an

Bad Ditzenbach / Patricia Jeanette Moser

Der Bad Ditzenbacher Freundeskreis Asyl stellt Stühle für eine Kampagne der Diakonie her.

Im „Treffpunkt Miteinander“ in der Bad Ditzenbacher Ortsmitte wird derzeit kräftig gewerkelt: Helfer des Freundeskreises Asyl sind mit Flüchtlingen dabei, Stühle für eine besondere Aktion anzufertigen. Es wird geschliffen, bemalt, lackiert und sogar geflochten. Zwei Stühle sind bereits fertig. Im Mai werden sie in Stuttgart zu sehen sein.

420 Stühle für Stuttgart

Und zwar im Rahmen der Kampagne „Platz für Asyl in Europa“, die von der Diakonie Württemberg mit Blick auf die Europawahl und den Weltflüchtlingstag ins Leben gerufen wurde. Anfang Februar waren bereits 420 Stühle angemeldet, die am 15. Mai in Stuttgart zentral ausgestellt werden. Für weitere drei Wochen finden die Stühle danach Platz in Stuttgart bei der Diakonie selbst.

Mehr zum Thema lesen Sie in der Samstagsausgabe der GZ und im E-Paper.