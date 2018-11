Auendorf Schwestern stemmen sich gegen Gasthaussterben

Auendorf / Heike Siegemund

In die „Krone“ in Auendorf ist wieder Leben eingekehrt. Jennifer und Yvonne Jäckl wollen auch den dazugehörenden Tante-Emma-Laden wiedereröffnen.

Sie sind erst 30 Jahre alt und wagen sich in die Selbstständigkeit: Die Zwillingsschwestern Jennifer und Yvonne Jäckl aus Eislingen betreiben seit September die Auendorfer „Krone“, die zuvor mehrere Jahre leer stand. Das Gasthaus in der Ortsmitte gefiel den beiden von Anfang an. Sie schätzen das gemütliche und urige Ambiente.

Erfahrung in der Küche sammelten sie vorher unter anderem im Geislinger Hotel „Krone“, wo sie fünf Jahre lang kochten. Auch die Menschen in Auendorf freuen sich, dass die „Krone“ wieder geöffnet hat. Einige Bürger treffen sich abends zum Stammtisch, andere essen dort zum Mittag. Die Wirtschaft zu betreiben reicht den Zwillingsschwestern aus Eislingen aber nicht.

