Lokalgeschichte Ein lokales Machtzentrum der Kelten

Gingen / Eva Heer

Die Archäologen hocken im nassen schweren Lehm. Die Sonne scheint und trocknet die obere Schicht in dem 43 Meter langen Graben, parallel zur neuen B10-Trasse in Gingen, schnell. Cornelius Vollmer versucht einen Topfrand zu bergen, der sich schwarz vom hellbraunen Lehm abzeichnet. Vergeblich: Das Lehmstück in seiner Hand bröckelt in einige Teile, die Kreisarchäologe Dr. Reinhard Rademacher in einem kleinen Plastiktütchen auffängt. Der Fachmann kann das Fundstück auf einen Blick datieren: „Spätes 2. Jahrhundert vor Christus“, sagt er. Das gebrannte Keramikstück weise zeittypische Verzierungen auf.

Michael Weidenbacher schaufelt derweil Lehmboden vor die Füße von Marlies Barteit-Klopp. Sie zerkleinert die Brocken und sucht im Aushub nach archäologisch verwertbaren Funden. Vor allem Keramik und Tierknochen hat der Boden bislang freigegeben. Gerade eben ein größeres Gelenk, vielleicht von einem Schwein oder Schaf, mutmaßt Rademacher.

Alle Indizien sprechen dafür, dass die vier Archäologen an der 43 Meter langen Längsseite eines Sitzes regionaler Herren im Gingener Talkessel graben und Reste eines sogenannten Oppidums der Kelten, einer Viereckschanze gefunden haben. Diese muss – so vermutet Rademacher – quadratisch oder leicht rechteckig gewesen sein. Die Anlage der keltischen Herren war wohl mit Graben und Wall gegen Feinde geschützt, im Inneren lagen der Wohnbereich und die Stallungen, erreichbar über einen Hauptzugang mit Toranlagen.

Im Lauf der Jahrhunderte habe der Hang schwer gearbeitet, erläutert Rademacher, das Wasser der Bäche haben früher eine gewaltige Kraft gehabt, vermutlich seien auch Muren abgegangen. Die Anlage, so Rademacher, sei nach ihrer Aufgabe weggeschwemmt worden und ihre Reste wurden in den nun freigelegten Graben eingespült. Auch Holzkohle haben die Archäologen gefunden. Mit der Methode der sogenannten C-14-Datierung (eine Messung des Radiokohlenstoffs) kann dieser Fund exakt zeitlich eingeordnet werden.

„Das ist die 14. Fundstelle in diesem Gebiet seit den 1960er Jahren“, erläutert der Kreisarchäologe. Seit 2010, als der Ausbau der B 10 um Gingen herum begann, haben sich die Funde gehäuft. Ein Hinweis darauf, dass dieser Talkessel dicht besiedelt war. Mildes Klima, Zugang zum Wasser, eine geschützte Lage – das Gingener Tal bot den Menschen im 2. Jahrhundert vor Christus offenbar ideale Bedingungen, um sich anzusiedeln. Drei Herrenhöfe – in denen, aufgrund der auffallend hohen Anzahl von Drehscheiben-Keramik und anderer Funde, begüterte Leute gewohnt haben müssen – sowie elf kleinere Gehöftstellen haben die Archäologen hier entdeckt. „Ein lokales Machtzentrum“, sagt Rademacher.

Die Funde erzählen von Landwirtschaft, Handwerk und Metallverarbeitung – offenbar wurde Eisenerz verhüttet. Weniger von der Jagd: „Die Gingener Kelten hielten sich lieber an ihre Haustiere“, glaubt Rademacher aufgrund der Tierknochenfunde.

Zudem fanden die Archäologen Hinweise darauf, dass die Ginger Kelten Fern- und Handelsbeziehungen bis nach Lothringen und in den Mittelmeerraum pflegten.