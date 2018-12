Veranstaltung Ein letztes Mal in Reichenbach zu Gast

Reichenbach / Heike Siegemund

Die Sportvereinigung Reichenbach im Täle hat mit der Renovierung der örtlichen Fischbachhalle eine Großbaustelle vor sich: Wie berichtet, planen die Vereinsmitglieder eine Sanierung einschließlich eines kleineren Neubaus neben der Halle. Um das Vorhaben finanziell stemmen zu können, setzt der Verein auch auf Spenden und Veranstaltungen. Jetzt steht ein weiteres Ereignis an, das Musikliebhaber aus der Region und darüber hinaus begeistern und gleichzeitig Geld in die Kasse des Vereins spülen soll: ein Konzert mit „Alpenland Sepp & Co.“ am Freitag, 11. Januar, in Reichenbachs Fischbachhalle.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits: Albert Haldenwanger, bei dem bezüglich dieser Veranstaltung alle Fäden zusammenlaufen, konnte schon mehr als die Hälfte der Karten verkaufen. Dem früheren Ortsvorsteher von Reichenbach war es ein großes Anliegen, die Musiker aus Tirol, die in der Schweiz leben, im Rahmen ihrer Abschiedstournee zu verpflichten. Schon mehrmals war Bandleader Sepp Silberberger in Reichenbach zu Gast (zuletzt im Jahr 2003): früher mit dem damaligen „Alpenland-Quintett“, später mit „Alpenland Sepp & Co.“. Im Kreis Göppingen haben die Musiker eine große Fangemeinde und spielten insgesamt 16 Mal allein in Uhingen auf. Jetzt will der 68-jährige Sepp Silberberger aus Altersgründen aufhören, lässt es sich aber nicht nehmen, sich von den Fans in der Region zu verabschieden.

Albert Haldenwanger und Sepp Silberberger verbindet eine langjährige Freundschaft. Der Reichenbacher besuchte ihn mit seiner Frau in der Schweiz, war auf zahlreichen Konzerten und unternahm auch Fan-Kreuzfahrten, unter anderem auf dem Mittelmeer. „Sepp Silberberger ist ein sehr schlagfertiger und humoristischer Conférencier“, beschreibt Haldenwanger. So erwarte die Konzertbesucher stimmungsvolle volkstümliche Musik sowie viele Sketche und Gags.

Beim Bandleader sowie bei Rudi Exenberger und Franz Pischler handle es sich um „ausgezeichnete Musiker, die alle mehrere Instrumente beherrschen“, betont Haldenwanger. Er bedauert es, dass die Band nun abtritt: „Es war ein Stück Wegbegleitung.“ Trotzdem freut er sich auf das Konzert im Januar, das Besucher jeden Alters ansprechen soll, sagt der Reichenbacher und verspricht: „Es wird ein abwechslungsreicher Abend, an dem es bestimmt keinem langweilig wird.“

Info Karten für das Konzert von „Alpenland Sepp & Co.“ in der Reichenbacher Fischbachhalle sind unter ☎ (07334) 86 79 erhältlich. Beginn ist am 11. Januar um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Die Sportvereinigung Reichenbach bewirtet die Gäste.