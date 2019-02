Kommentar Peter Buyer zur Sanierung der Jugendherberge Ein KOMMENTAR von Peter Buyer: Große Chance für viele Gäste

Göppingen / Peter Buyer

Es war einmal: Schlafsäle für anspruchslose Wandervögel oder einen Haufen Schüler, die im Neonlicht aufgereiht an meterlangen Waschbecken ihre Zähne putzen. Die Jugendherberge von früher ist tot, es lebe die neue Jugendherberge. Mit kleinen Zimmern, eigenem Bad und, wie jetzt in Göppingen, außergewöhnlichen Baumhäusern. Landesverband und Stadt haben viel Geld in die Hand genommen, um das in die Jahre gekommene Haus fit zu machen für die nächsten Jahrzehnte.

Es ist also angerichtet. Die Stadt und damit alle Göppinger sollten viel erwarten. Die Herberge muss sich zu einem Tourismus-Leuchtturm in Landkreis entwickeln. Das Zeug dazu hat sie: Sie liegt mitten in der schönsten Landschaft des Stauferlandes, mit viel Platz für Gäste und Begegnungen. Davon lebt eine Jugendherberge ganz besonders. Menschen aller Altersklassen und aus aller Herren Länder treffen sich hier, kommen in Kontakt. Wie jede Jugendherberge ist auch die in Hohenstaufen eingebunden in das Netz von weltweit über 4000 Häusern. Göppingen, der selbsternannten „Stadt der Vielfalt“, steht so ein Haus gut zu Gesicht.

Aber anders als die sich wie von selbst füllenden Jugendherbergen in Heidelberg oder Freiburg liegt das Haus in Göppingen abseits der ausgetretenen Tourismus-Pfade. Diese Lage in äußerst charmanter Landschaft kann jedoch eine Chance sein. Ruhe, Erholung und ein Raus aus dem Alltag suchen immer mehr Menschen, warum nicht unterhalb des Hohenstaufen? Die Voraussetzungen dort sind ideal. Landesverband und Herbergseltern müssen nun potenzielle Gäste mit dem sanierten Haus, den Baumhäusern und frischen Konzepten begeistern.