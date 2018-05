Kommentar Michael Rahnefeld zum Bahndilemma über Pfingsten Ein KOMMENTAR von Michael Rahnefeld

Kreis Göppingen / Michael Rahnefeld

An Pfingsten wird bei gläubigen Christen die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert. Etwas blasphemisch betrachtet scheint Geist aber bei den Bahnverantwortlichen nicht angekommen zu sein. Just zum Ferienbeginn wird eine der Hauptbahnstrecken, die Filstalbahn, zwischen Göppingen und Am­stetten unterbrochen. Und zwar nicht nur zeitweise, sondern gleich über das ganze Pfingstfest hinweg. Gewiss, Sanierungsarbeiten am Gleiskörper und an Oberleitungen müssen irgendwann mal ausgeführt werden und so richtig geschickt werden dafür wohl nie Termine gefunden. Aber dies gerade bei besonders erschwerten Verkehrssituationen anzugehen, das ist schon etwas gewagt. Dass vor den Feiertagen mit einem besonders hohen Verkehrsaufkommen auch auf der Straße zu rechnen ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Und die Situation auf der B 10 zwischen Gingen und Geislingen kann man sich täglich live und in Farbe verinnerlichen. Wenn man also Schienenersatzverkehr auf diesem Streckenabschnitt plant, dann müssen massive Behinderungen eingerechnet werden und es muss alles perfekt organisiert sein. Auch bezüglich Hinweisschilder und möglicher Behinderungen auf der Straße. Da hilft es wenig, wenn die Anschlusszüge in Amstetten oder Göppingen einige Minuten warten, um dann doch loszufahren. Die ohnehin geplagten Bahn-­Fahrgäste werden damit noch ein zweites Mal bestraft, wenn sie den roten Zugschlussleuchten hinterherschauen dürfen. Aber wen interessiert das schon? Typisch Bahn halt.