Kommentar Joa Schmid zur neuen Attraktion des Märklineums Ein KOMMENTAR von Joa Schmid

Joa Schmid

Die Superlative ergeben sich bei diesem Coup des Göppinger Traditionsunternehmens von selbst. Nicht nur, dass die Original-Dampflok aus dem Jahr 1942 mit Sicherheit das größte Exponat ist, dass jemals in einem Märklin-Museum gezeigt wurde. Auch der Aufwand, den der Modellbahnhersteller betreibt, um die Lok in einer überdimensionalen Märklin-Schachtel auf dem Parkplatz des Märklineums zeigen zu können, dürfte einmalig sein. Seit einem halben Jahr laufen die Vorbereitungen für den Transport der alles in allem 130 Tonnen schweren Lokomotive, die bisher im Eisenbahnmuseum in Heilbronn zuhause war. Noch einmal soviel Zeit dürfte ihre Restaurierung kosten. Angesichts der Tatsache, dass es sich um eine Dauerleihgabe der Stadt Kornwestheim handelt, halten sich die Investitionen für Märklin aber in Grenzen. Lohnen werden sie sich in jedem Fall. Das neue Museum dürfte nach dem Schwertransport vom Göppinger Bauhof zum Märklin-Stammsitz in der Stuttgarter Straße auch über die Kreisgrenzen hinaus in aller Munde sein. Mit dieser außergewöhnlichen Attraktion und den Märk­lin-Schätzen des legendären Turmzimmers dürfte der Erfolg des Museums nicht mehr lange auf sich warten lassen.