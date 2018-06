Kommentar Joa Schmid zur Premiere der Nacht der Bands Ein KOMMENTAR von Joa Schmid

Joa Schmid

Fans von handgemachter Livemusik dürfen sich auf eine ganz besondere Premiere am Samstag freuen. Sieben Bands, 24 Musiker und sieben Locations wollen mit der Nacht der Bands in Bartenbach zeigen, dass auch die kleineren Stadtbezirke eine heiße Musiknacht auf die Beine stellen können. Eigentlich ist das ein längst überfälliger Schritt. Immerhin wissen Kenner der Szene, dass die Livebühnen in Bartenbach und Lerchenberg den Vergleich mit Göppingen nicht zu scheuen brauchen. Längst geben sich in den dortigen Lokalen bekannte und weniger bekannte, lokale und internationale Musiker-Größen die Klinke in die Hand, um in engem Kontakt mit dem Publikum für beste Stimmung zur sorgen. Dabei ist für jede Generation etwas geboten. Die Genres reichen von Rock, über Blues, Pop bis zu Schlager. Diese Subkultur hat ihren ganz eigenen Charme, das werden selbst die Besucher aus der Großstadt Göppingen zu spüren bekommen.