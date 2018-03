Kommentar Joa Schmid zur Bilanz der  Kreissparkasse Ein KOMMENTAR von Joa Schmid

Joa Schmid

Auch in diesem Jahr hat die Göppinger Kreissparkasse allen Grund, mit ihrer Bilanz zufrieden zu sein. Trotz niedriger Zinsen ist es dem Geldinstitut gelungen, die Bilanzsumme erneut um 6,5 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro zu steigern. Das ist unter diesen Umständen beachtlich und verdient allen Respekt. Allerdings können die Zuwächse im Geschäft mit privaten, gewerblichen und kommunalen Kunden nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Göppinger Kreissparkasse mit den momentan schwierigen Rahmenbedingungen des Geldgeschäfts zu kämpfen hat. Angesichts der anhaltenden Niedrigzinspolitik der EU rechnet Vorstandschef Dr. Hariolf Teufel damit, dass das operative Ergebnis im nächsten Jahr um 15 Prozent zurückgehen wird. Da ist es in der Tat notwendig, die Segel richtig zu setzen, will man nicht riskieren, dass das Boot kentert. Letztendlich geht es für die Kreissparkasse darum, dort zu investieren, wo man weitere Zuwächse erwartet und dort zu sparen, wo es möglich und notwendig ist. Das tut das Geldinstitut, indem es einerseits behutsam auf die weitere Digitalisierung ihres Bankgeschäfts setzt und andererseits die Führung verschlankt. Für die Kunden muss das nichts Schlechtes bedeuten. Immerhin will die Sparkasse ihr Netz von 51 Filialen komplett beibehalten. Auch das ist erfreulich.