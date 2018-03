Kommentar Dirk Hülser KOMMENTAR von Dirk Hülser: Ohne Glanz und Gloria

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Grandiose Siege sehen anders aus. Ohne Glanz und Gloria sind Klaus Heininger in Eislingen und Carmen Marquardt in Adelberg gestern als Rathauschefs wiedergewählt worden. Zumindest Denkzettel haben sie von den Wählern verpasst bekommen, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise.

Dem alten und neuen OB Heininger gelang es gerade so, die Wahlbeteiligung über die 20 Prozent zu heben. Offenbar hat er es nicht geschafft, die breite Mehrheit der Bürger zu überzeugen. Ein ernsthafter Gegenkandidat hätte in Eislingen sicher eine gute Chance gehabt, zumindest ein dickes Ausrufezeichen zu setzen. Dass Heininger selbst auf mehr als 97 Prozent der abgegebenen Stimmen kam, ist ohne Gegenkandidat kein Grund zum Jubel: Gerade einmal 3307 von mehr als 21 000 Eislingern haben ihrem Oberbürgermeister für die kommenden acht Jahre den Rücken gestärkt.

Eine grandiose Wahlbeteiligung gab es hingegen in Adelberg, sage und schreibe 72,8 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Das war sicher auch dem Gegenkandidaten Robert Kraft geschuldet – aber nicht nur. In kleinen Gemeinden ist die Wahlbeteiligung traditionell höher als in Städten. Kraft kann mit 26 Prozent weiterhin erhobenen Hauptes durch sein Heimatdorf gehen. Auch für Bürgermeisterin Marquardt bricht keine Welt zusammen, hat sie es doch geschafft, weitgehend Ruhe in den Ort zu bringen. Ihre 72 Prozent sind kein Durchmarsch, aber ein Ansporn, im dritten Anlauf noch besser abzuschneiden.