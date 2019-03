Kommentar Susann Schönfelder zur Bilanz von Schuler Ein KOMMENTAR von

Susann Schönfelder

Über seine Vorgänger hat sich der Schuler-Vorstandschef Domenico Iacovelli gestern nicht ausgelassen. Aber zwischen den Zeilen war herauszuhören, dass offenbar so manche Entwicklung verschlafen wurde. Der Göppinger Pressenbauer machte sich wohl zu sehr von den deutschen Premiumkunden unter den Automobilherstellern abhängig – und muss nun die Zeche zahlen in einer Zeit, in der die Autobranche, auch wegen der Dieselaffäre, ins Trudeln geraten ist und vor einem weitreichenden Umbruch steht.

Der Kurs des Vorstands, sich breiter aufzustellen und im mittleren Preissegment Geld zu verdienen, ist daher die einzig richtige Konsequenz, um wieder mehr Umsatz zu machen und profitabler zu werden. Im Gegenzug hat sich Schuler von unrentablen Sparten getrennt. Das ist bitter für die betroffenen Mitarbeiter, aber unumgänglich, um auf dem globalen Markt bestehen zu können. Letztlich wird auch der mehrheitliche Anteilseigner, die österreichische Andritz-Gruppe, wieder ein besseres Ergebnis sehen wollen.

Sparen ist für die Belegschaft immer ein rotes Tuch. Doch dass Iacovelli den Rotstift zuerst in der Chefetage ansetzte und den Vorstand verkleinerte, ist nicht selbstverständlich und ein Zeichen, wie notwendig die Umstrukturierung ist.