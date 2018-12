Kommentar Susann Schönfelder zum Lärm von Polizei-Hubschraubern Ein KOMMENTAR von

Susann Schönfelder

Eine demente alte Frau irrt bei Minusgraden hilflos umher. Ein zwölfjähriger Junge kündigt im Internet an, sich in einem Waldgebiet das Leben zu nehmen. Ein bewaffneter Tankstellenräuber versteckt sich irgendwo in der Stadt und versetzt die Anwohner in Angst und Schrecken. Auf dem Bodensee ist Öl ausgelaufen, die genaue Stelle muss dringend geortet werden. In solchen Fällen sind die Spezialeinsatzkräfte der Polizei gefragt – und zwar am besten im Hubschrauber. Der Helikopter ermöglicht es ihnen, schnell, ohne Stau, zum Einsatzort zu gelangen und im besten Fall das Schlimmste zu verhindern.

Wenn es um die Sicherheit oder gar um Leben oder Tod geht, können Klagen über Hubschrauberlärm nur mit Kopfschütteln quittiert werden. Der tägliche Mittagsschlaf oder die Nachtruhe anderer haben nicht Priorität eins, wenn es irgendwo brennt und das SEK ausrücken muss. Und bekanntlich macht Übung den Meister, daher sind regelmäßige Trainingseinheiten der Spezialeinsatzkräfte unabdingbar – zumal sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren rasant verändert hat.

Sollte einem ein Helikopter tatsächlich mal wieder den Schlaf rauben, dann hilft vielleicht folgende Vorstellung: Die eigene Mutter oder Oma ist aus dem Altenheim ausgerissen, hat im Winter nur ein Nachthemd an und braucht dringend Medikamente. Wer wäre da nicht froh, wenn sofort der Hubschrauber startet?