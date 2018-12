Leitartikel Susann Schönfelder zur Not auf dem Wohnungsmarkt Ein KOMMENTAR von

Susann Schönfelder

Es ist noch keine zehn Jahre her, da geisterte er als Schreckgespenst durch politische Debatten: der demographische Wandel. Ein Wortungetüm, das schlicht und einfach aussagt: Wir werden weniger und immer älter. Auf die Methusalem-Generation muss sich der Landkreis weiterhin einstellen, bei der Bevölkerungsentwicklung hat sich der Wind jedoch gedreht: Durch Zuwanderung und steigende Geburtenzahlen zeigt die Kurve wieder nach oben. Die Folge: Nicht nur Kita-Plätze fehlen, sondern auch Wohnungen, vor allem erschwingliche. Der Trend zu immer mehr Single-Haushalten verschärft die Lage zusätzlich. Ist das Angebot knapp, explodieren die Preise, so funktioniert der Markt.

Ein Fachtag der Freien Wohlfahrtsverbände machte deutlich, wie prekär die Situation im Kreis ist. Nahezu 5000 Wohnungen fehlen, vermietet wird alles, was vier Wände hat. Flüchtlinge, frühere Obdachlose, einkommensschwache oder kranke Menschen haben kaum eine Chance, überhaupt eine Wohnung zu finden. Die Mittelschicht wiederum tut sich schwer, eine bezahlbare Bleibe zu finden.

Die Lösung: bauen. Die Kommunen sind gefordert, neue Baugebiete auszuweisen. Ob in der Dimension wie beim geplanten Wohngebiet Dittlau bei Faurndau, wo 800 Wohneinheiten entstehen sollen, darüber kann man streiten. Die viel beschworene Innenverdichtung als Alternative zu Neubaugebieten ist zwar gut und richtig, um unnötigen Flächenverbrauch zu vermeiden. Sie reicht aber bei weitem nicht aus, um die Not auf dem Wohnungsmarkt zu lindern. Ein weiteres probates Mittel, um teures Bauland zu sparen: in die Höhe bauen. Doch auch in dieser Frage regt sich schon bei der kleinsten Überlegung Protest – wie im Göppinger Stadtbezirk Maitis. Dachten zwei grüne Stadträtinnen laut über mehrgeschossige Gebäude und Reihenhäuser nach, um mehr Menschen unterzubringen, stieß das bei der CDU sofort auf Ablehnung. „Maitis ist nicht Marzahn“, hieß es da.

Wenn man unterstellt, dass sich die Masse der Gesellschaft bezahlbaren und menschenwürdigen Wohnraum wünscht, ist es nicht damit getan, bei allen Vorschlägen reflexartig Nein zu sagen. Um das Problem in den Griff zu bekommen, sind neue Wege notwendig, vielleicht auch eine Satzung gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen, wie sie Göppingens Erste Bürgernmeisterin Almut Cobet ins Gespräch gebracht hat.