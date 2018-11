Kommentar Arnd Woletz zu geplanten Brückenarbeiten in Göppingen Ein KOMMENTAR von

Göppingen / Arnd Woletz

Es ist ein Jammer: Erst passiert ewig nichts. Dann werden zwei wichtige Brücken in Göppingen gleichzeitig saniert beziehungsweise neu gebaut: Die Jebenhäuser Brücke und die Bahnbrücke bei Faurndau. Das bedeutet fast zwangsläufig nervtötende Staus auf zwei wichtigen Zufahrtsstraßen zur Stadt. Für den jeweiligen Bauablauf mag es gute Gründe geben. Dem Autofahrer sind solche Zeitpläne aber nur schwer zu vermitteln. Und die Bewohner an den Ausweichstrecken dürften ebenfalls schon nervös werden.

Dabei ist vor allem die Bahnbrücke zwischen Göppingen und Faurndau ein Musterbeispiel dafür, wie sträflich so manches Bauwerk über Jahre vernachlässigt wurde. Weiterer Aufschub ist hier kaum denkbar.

15 Monate Vollsperrung sind allerdings heftig. Und kaum jemand versteht, warum die angrenzende Marbachbrücke erst danach saniert werden soll, was die Sperrung auf mehr als zwei Jahre verlängern würde. Die Göppinger Stadtverwaltung schaltet da offenbar in den Konfliktmodus gegenüber dem Regierungspräsidium. Im Bauzeitenplan steckt also viel Zündstoff sogar zwischen den beteiligten Behörden. Im Sinne der betroffenen Autofahrer und Anwohner wäre es angebracht, dass die Bauexperten in den Amtsstuben sich noch einmal an einen Tisch setzen und auch sprichwörtlich Brücken bauen.

Seite 17