Kommentar Marcus Zecha zu 60 Jahren Jugendkapelle Ein KOMMENTAR von

Göppingen / Marcus Zecha

Wenn am Sonntag 80 Bläser und Schlagwerker der Jugendkapelle Göppingen in der Stadthalle zum Jubiläumskonzert aufspielen, ist dies ein Grund zu feiern. Denn das Ensemble leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zur musikalischen Ausbildung, sondern speist auch das Städtische Blasorchester mit Nachwuchskräften. Vor allem aber sorgt sie bei vielen jungen Menschen für unvergessliche Momente.

1958, vor 60 Jahren, wurde das Ensemble unter Stadtkapellmeister Willi Guckert gegründet, der viel Aufbauarbeit leistete. Karl-Heinz Elter baute das Orchester von 1979 an weiter aus und spornte es zu Höchstleistungen an. Seit 2007 trägt Martina Rimmele die Fackel weiter und hat den Musikern gerade im Bereich sinfonische Blasmusik viel beibringen können – was das Ensemble durch weitere, auch internationale Preise unter Beweis gestellt hat.

Noch wertvoller für die Jungmusiker sind jedoch die Konzertreisen, unter anderem nach USA (1986), Australien (1994), Brasilien (2002), Südafrika (2010) und zuletzt nach Kroatien. Bei ihren Auftritten erreicht die Jugendkapelle nach wie vor ein großes Publikum. Allerdings ist dies kein Selbstläufer: Bei der Vielzahl von Alternativangeboten muss immer wieder aufs Neue überlegt werden, wie die Konzerte noch attraktiver gestaltet werden können.