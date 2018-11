Kommentar Karin Tutas zur Anlaufstelle für Hilfesuchende Ein KOMMENTAR von

Eislingen / Karin Tutas

Wir müssen uns früher um die Menschen kümmern“, sagt der Eislinger Oberbürgermeister Klaus Heininger. An diesem Satz ist viel Wahres dran. In der großen Kreisstadt hat der Gemeinderat in diesem Sinne gehandelt und eine Anlaufstelle für Menschen in Notlagen geschaffen.

Seit einigen Wochen kümmert sich eine Psychologin im Rathaus um Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder bereits ihre Bleibe verloren haben. Der Mangel an Wohnraum bringt immer mehr Menschen in Bedrängnis – damit wächst auch der Druck auf die Stadt, die den Betroffenen ein Dach über dem Kopf verschaffen muss. Oft bleibt nur die Obdachlosenunterkunft und auch dort geht es immer enger zu. Diesen Menschen zu helfen, bindet immer mehr Kräfte in der Verwaltung. Deren Mitarbeiter haben es häufig mit Menschen in schwierigen Lebenslagen oder aus einem schwierigen sozialen Umfeld zu tun, die mit ihren Problemen völlig überfordert sind.

Die Stadt hätte es sich einfach machen und die Betroffenen an den dafür zuständigen sozialpsychiatrischen Dienst beim Landratsamt verweisen können. Hat sie aber nicht und das ist alles andere als selbstverständlich. Dass der Gemeinderat der Einrichtung dieser Anlaufstelle zugestimmt hat, zeugt von einem hohen sozialen Bewusstsein und setzt ein wichtiges Signal: Diese Stadt ist bereit, für ihre Bürger Verantwortung zu übernehmen, so dass möglichst wenige durchs soziale Netz fallen.