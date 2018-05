Kommentar Joa Schmid: „Investition in die Zukunft“

Göppingen / Von Joa Schmid

Göppingen braucht sich um die steigende Geburtenrate keine großen Sorgen zu machen. Zwar stellt der Babyboom auch die Hohenstaufenstadt vor neue Herausforderungen, der neuerliche Bedarf an Kindertagesstätten dürfte jedoch niemand im Rathaus in Panik versetzen. Schon seit Jahren bemüht man sich hier erfolgreich, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen. Das ist gut so. Schließlich ist der Ausbau der Kindertagesbetreuung nicht ohne Grund das wichtigste Thema in der Stadtverwaltung. Da hat Sozialbürgermeisterin Almut Cobet schon recht. Und das teuerste, wird doch der finanzielle Aufwand allein für das Jahr 2019 mit 21,5 Millionen Euro prognostiziert, die zur Hälfte vom Land und zu einem Zehntel von den Eltern bezahlt werden müssten. Davon sollte sich der Gemeinderat jedoch nicht beeindrucken lassen. Die Flächen der auslaufenden Sekundarstufe der Haierschule in Faurndau und der Ursenwangschule für Kinderbetreuung zu verwenden und umzubauen, ist ein guter Plan. Und wenn in der Trägerschaft des Christophsbades eine viergruppige Kita mit je zwei Gruppen für den betriebseigenen Bedarf und für die Öffentlichkeit entsteht, ist man auch auch damit auf dem richtigen Weg. Jeder Euro, der in die Kindertagesstätten fließt, ist eine hervorragende Investition in die Zukunft