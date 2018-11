Einweihung Ein Haus für die Büchenbronner

Büchenbronn / Lilli Ell

Viele Büchenbronner waren bei Einbruch der Dämmerung am Samstagabend zum neuen Dorfgemeinschaftshaus an der Schorndorferstraße in dem Ebersbacher Stadtteil gekommen. Der Andrang war groß. „Was lange währt, wird endlich gut“, so sagt das Sprichwort.

Bürgermeister Eberhard Keller begrüßte die vielen Gäste, die gar nicht alle im Gemeinschaftsraum Platz fanden und bis ins Treppenhaus hinaus standen. Er freute sich, dass diese Eröffnungsfeier so gut angenommen wurde. Er begrüßte die Mitglieder des Gemeinderats, Architekt Hoffmann, den SPD-Abgeordneten Peter Hofelich, Pfarrer Harscher von der evangelischen Kirchengemeinde sowie alle Büchenbronner.

Am großen Besucherinteresse könne man sehen, dass die Verantwortlichen nicht zu groß geplant hätten. Das Gemeinschaftshaus liegt in der Mitte von Büchenbronn, da sollte es auch gesellschaftlich hingehören. Bürgerhäuser sind zur Zeit en vogue, so haben auch Roßwälden und Weiler Bürgerhäuser, in denen dörfliches, gesellschaftliches Leben stattfindet. Jetzt also auch in Büchenbronn, wo zweigeschossig gebaut wurde, so dass im unteren Bereich die Jugend zusammenkommen kann. Auch die Gottesdienste sollen in Zukunft hier stattfinden. Keller gab einen kurzen chronologischen Abriss über die Entstehung des Dorfgemeinschaftshauses und erläuterte die Finanzierung.

Dann bedankte er sich bei allen, die an der Fertigstellung beteiligt waren und freute sich darüber, dass die Kostensteigerung, nicht zuletzt dank eines Zuschusses aus dem Strukturprogramm des Landes Baden-Württemberg, im Rahmen geblieben war, was für die gute geleistete Arbeit spreche.

Er wünschte dem Gebäude einen liebevollen und schonenden Umgang und viel Leben. Ortswart Uwe Säufferer dankte für das Haus und seine so lang ersehnte Eröffnung. Er freute sich darüber, dass hier in Zukunft alle möglichen Feste und Veranstaltungen stattfinden können und über den Treffpunkt für die Jugendlichen.

Danach folgten Grußworte vom Architekten und vom Landtagsabgeordneten Hofelich. Pfarrer Thomas Harscher sprach für die evangelische Kirchengemeinde. Eugen Hees, Vorsitzender des Radsportvereins Immergrün (RVI), überbrachte zum Schluss Glückwünsche vom RVI, der sich in jeder Phase des Baus sehr eingesetzt hatte, und überreichte einen Scheck über 5000 Euro.

Die Sängergruppe des RVI unter Leitung von Elke Güthle umrahmte die Feier mit einigen frisch vorgetragenen modernen Liedern, das letzte zusätzlich mit einer kleinen Choreografie, lustig dargeboten von den RVI-Kids.