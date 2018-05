Jubiläum Ein halbes Jahrhundert Weißer Sport

Donzdorf / Von Beate Schnabl

Es war der Initiative von Manfred Rieg und Herbert Joß zuzuschreiben, dass vor 50 Jahren in Donzdorf der Weiße Sport Einzug hielt. Im Vorfeld hatten Rieg und Joß eine Anzeige im Amtsblatt geschaltet und mögliche Tennisbegeisterte angeschrieben. Auch die Platzfrage war mit dem Berghof-Wirt Anton Hummel vorab geregelt worden. Dieser stellte ein Gelände unweit seines Lokals zur Verfügung, das auch heute noch das Domizil des Tennisclubs darstellt.

Besagtes Grundstück wurde damals auch von der Skizunft Donzdorf genutzt. Die Mitglieder hatten den Platz befestigt, um darauf ihn zum Schlittschuh zu laufen oder Eishockey zu spielen. Im Sommer wurden erste Tennisversuche angestellt. So war es nicht verwunderlich, dass auch Mitglieder der Skizunft zu den Gründungsmitgliedern des TCD zählten. 29 Unterschriften zeigt die Gründungsurkunde des Tennisclub Donzdorf, die am 14. Februar 1968 unterzeichnet wurde.

Zwei Sandplätze wurden schnell errichtet und bereits am 4. Juli 1968 eingeweiht. Als Umkleidekabinen dienten zwei Schäferwagen. Der Tennissport kam schnell in Fahrt. Bald schon zählte der junge Verein 60 Mitglieder, Ende 1970 waren es bereits 134. Eine Flutlichtanlage wurde installiert, die Tennisanlage durch zwei Plätze erweitert und die Teilnahme an Wettkämpfen begann. Fünf Jahre nach der Gründung stieß die Anlage schon an ihre Kapazitätsgrenzen und man beschloss, vorerst keine weiteren neuen Mitglieder mehr aufzunehmen.

Das dringend notwendige Clubhaus wurde schließlich 1979 gebaut. „Auch im Spielbetrieb begann eine neue Ära“, erzählt Vereinsvorsitzender Johannes May, „als Trainer und Spieler holte man Neuseeländer.“ Der sportliche Erfolg blieb nicht aus. Mehrere Meistertitel in der Jugend, bei den Aktiven wie auch bei den Senioren gingen an den TCD. Der Tennisboom der Achtziger, ausgelöst durch Boris Becker und Steffi Graf, erforderte einen weiteren Ausbau der Anlage. Nun standen sechs Sandplätze zur Verfügung.

Beim silbernen Vereinsjubiläum zählte der Tennisclub über 350 Mitglieder und stellte in allen Altersklassen Mannschaften. Für den Nachwuchs wurden Tenniscamps veranstaltet, die ersten Donzdorfer Stadtmeisterschaften ausgerichtet und der Donzdorfer Flutlichtcup ins Leben gerufen. Mittlerweile hatten sich auch andere Tennisvereine in der Lautertalstadt gegründet. 2001 traten erstmals Spielgemeinschaften bei den Verbandsspielen an. Zunächst nur im Jugendbereich, kurz darauf auch bei den Aktiven. „Seit diesem Jahr stellen wir jedoch wieder bei den Aktiven eine eigene Mannschaft“, verrät Johannes May.

Im Herbst 2007 wurde mit einem Umbau des Clubheimes begonnen. In nur sechs Monaten und mit viel Eigenleistung wurde das mit 200 000 Euro teure Bauprojekt umgesetzt und das Clubhaus grundlegend verändert. „Dies war nur dank der tollen Kameradschaft möglich“, erklärt May, der stolz auf das rege Vereinsleben ist. So gehörten neben dem Tennisspiel Sommerfest, Winterwanderung und Binokelturnier fest zum Jahresprogramm. Darüber hinaus sind die Tennisspieler beim Stadtfest und beim Schülerferienprogramm aktiv und engagieren sich bei der Aktion „Schule/Verein“. Heute zählt der Verein 290 Mitglieder, darunter sind rund 60 Jugendliche.