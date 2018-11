Blasmusik Ein Flashmob beim Herbstkonzert in Treffelhausen

Treffelhausen / swp

Die Blasmusiker der Böhmenkircher Alb haben sich jüngst zu ihrem traditionellen großen Herbstkonzert getroffen, um gemeinsam zu musizieren. Diesmal hatte die Original Schwäbische Trachtenkapelle Treffelhausen die Blasmusikfans in die herbstlich geschmückte Roggentalhalle nach Treffelhausen eingeladen.

Eröffnet wurde der Abend mit dem gemeinsamen Auftritt des Nachwuchses der Musikvereine aus Böhmenkirch, Schnittlingen und Treffelhausen: Ein imposanter Anblick, denn nahezu 70 Jungmusiker nahmen dazu auf der Bühne Platz. Sie bewiesen eindrucksvoll, mit wie viel Spaß und Leidenschaft sie ihr Hobby ausleben. Unter der Leitung von Dominik Wabersich boten sie „Rollling in the deep“ von Adele und „Sway“ von Michael Buble dar. Ihr Auftritt und ihr Können zeigen auch, dass die Jugendarbeit bei allen drei Vereinen großgeschrieben wird und man sich auf der Alb keine Sorgen um Nachwuchs machen muss. Mit großem Applaus wurden die Jugendlichen von der Bühne verabschiedet.

Als Höhepunkt „Cinderella“

Der Musikverein „Frisch Auf“ Böhmenkirch begann seinen Konzertteil mit dem Konzertmarsch „Gloria Patri“ unter der Stabführung seines Dirigenten Manuel Nussgräber. Es folgte „Viva Belcanto!“ und „The Return!“, eine Nachfolge-Komposition der fiktiven Filmmusik „Adventure“. Nach diesen eindrucksvollen Melodien kam „The Sound of Silence“, ursprünglich von Simon & Garfunkel, vor zwei Jahren noch einmal ein Hit gecovert von Disturbed. Zum Abschluss taten sich die Musikanten besonders hervor mit dem Stück „Cinderella“, dem Soundtrack zum gleichnamigen Disney-Film aus dem Jahr 2015.

Die Musikanten des Musikvereins „Eintracht“ Schnittlingen begannen unter der Leitung von Klaus Geiger mit dem Konzertmarsch „Sympatria“. Bei „Grandfathers Clock“ – einem Solowerk für Piccolo und Tenorhorn, gespielt von Lisa und Annika Thierer – bekam mancher Zuschauer Gänsehaut. Insbesondere die beiden Solistinnen wurden mit viel Beifall belohnt. Anschließend spielten die Schnittlinger Musikanten „TV Kulturabend“ – ein Filmmusikmedley – und „Best of Udo Jürgens“. Bei den vielen bekannten Melodien summte so mancher Zuhörer mit. Beim letzten Stück der Musiker – „Conquest of Paradise“ – gab es eine Überraschung für das Publikum: Plötzlich erhoben sich rund 100 Schnittlinger von ihren Plätzen, schritten mit Kerzen durch den Zuschauerraum zur Bühne und ergänzten dort die Blasmusik mit ihrem Gesang – ein Flashmob in der Roggentalhalle.

Fröhlicher Tanz für die Hobbits

Mit dem gleichsam schwungvollen wie traditionellen „Kaiserin-Sissi-Marsch“ legten die Gastgeber von der Original Schwäbischen Trachtenkapelle Treffelhausen, unter der Leitung von Ralf Wöhrle los. Es folgte „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß, „Total eclipse of the heart“ von Bonnie Tyler, und schließlich „Hobbits“, der fünfte und letzte Satz der Sinfonie „The Lord of the Rings“ von Johan de Meijs. In ihm wird das sorgenfreie, optimistische Wesen der Hobbits in einem fröhlichen Volkstanz musikalisch umgesetzt, während die Entschlusskraft und der Edelmut des Hobbit-Volkes musikalischen Niederschlag in einer strahlenden Hymne finden, die sich aus dem Volkstanz entwickelt. Nach dieser besonderen musikalischen Leistung beendeten die Gastgeber den offiziellen Teil des Abends mit den Klängen der Polka „Musikantensehnsucht“.

Der große Beifall des Publikums zeigte, dass es den Musikern der drei Vereine samt ihres Nachwuchses gelungen ist, die Bandbreite der Blasmusik zu zeigen, die abwechslungsreich, unterhaltsam, berührend, fulminant, bewegend und mitreißend sein kann. Mit der „Albpolka“ animierte die Trachtenkapelle Treffelhausen das Publikum zum Klatschen.