Schule Lob für Gingens Rektorin

Gingen / Günter Hofer

Begriffe wie pflichtbewusst, innovativ sowie große Fach- und Sachkompetenz ziehen sich wie ein roter Faden durch die Beurteilungen in den Zeugnissen über Tanja Gröner-Kühn. Das hob Schulamtsdirektor Jörg Hofrichter bei der offiziellen Einsetzung der 34-Jährigen in ihr Amt als Gingens Rektorin hervor.

In der neuen Mensa der Hohensteinschule war kürzlich Festtagsstimmung angesagt; viele Bürger fanden sich ein und die Schüler sorgten für Unterhaltung. In ihrem Plädoyer machte die neue Schulleiterin klar, was sie von ihrem Posten und der Gemeinde Gingen hält: „Ich freue mich hier zu stehen als neue Rektorin. Es bewegen mich mit Respekt und Dankbarkeit“. Seit September steht sie an der Spitze der Schule und blickt zufrieden zurück: „Einen gelungeneren Start hätte ich mir nicht vorstellen können.“

