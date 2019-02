Bildung Ein etwas anderer Würfel

Rechberghausen / Carolin Mauritz

„Wir haben als erstes so einen Würfel hergestellt. Dafür mussten wir zuerst fräßen und durften dann noch die Würfelaugen machen“, erzählt ein Teilnehmer und zeigt dem Publikum seinen mechanischen Würfel, der aussieht wie eine Trophäe. Bei der Abschlussveranstaltung der Technikgruppe der „Kreativis“ aus Rechberghausen, haben die 14 Teilnehmer ihren Eltern die Ergebnisse ihrer Kurse vorgestellt. Das Kooperationsprojekt mit den Firmen Schuler aus Göppingen und Heldele aus Salach richtet sich an Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. „Ich finde es toll, dass die Kinder so die Möglichkeit bekommen, sich die technischen Berufe anzuschauen. Dann können sie wirklich einschätzen, ob sie so etwas einmal machen wollen“, erklärt Martina Köhler, Projektleiterin der Technikgruppe von der Gemeinde Rechberghausen.

Die jungen Techniker trafen sich einmal im Monat bei einer der Firmen. Sie stellten nicht nur einen Würfel zum Anschauen her, sondern auch einen elektronischen. „Bei dem elektronischen Würfel wird eine Zahl mit den LED-Lämpchen angezeigt. Da mussten wir als erstes Lötübungen machen“, berichtet ein Teilnehmer. „Ihr durftet“, ruft Rolf Locher, Ausbilder bei der Firma Heldele, lachend dazwischen. Außerdem konnten sich die „Kreativis“ im Programmieren versuchen. „Ihr habt dafür genauso lange gebraucht, wie meine Auszubildenden“, berichtet Harald Köhler von Schuler. „Das ist schon eine tolle Leistung.“ Das schnelle Zusammenspiel zwischen Infos aufnehmen und anwenden sei beeindruckend. Auch Rolf Locher hat sich über die Gruppe gefreut: „Ich finde es super, dass ihr das Interesse habt und die Gruppe komplett blieb.“

Die Technikgruppe beschäftigte sich nicht nur mit ihren Würfeln. Der erste Kurs war ein Teamtraining. Außerdem lernten die Teilnehmer beide Betriebe in Werksführungen kennen und durften zum Abschluss bei einem Präsentationstraining ihr Auftreten verbessern. „Das Präsentationstraining fand ich besonders spannend. Ich denke, das könnt ihr auch in der Schule gut gebrauchen“, meint Martina Köhler. Auch sie habe mit den jungen Technikern sehr viel Spaß gehabt.

Die Eltern bekamen am Abschlussabend ebenfalls eine Rückmeldung. „Wir hatten nie Probleme, es war immer sehr angenehm, mit den Kindern zu arbeiten. Also keine Sorge, man kann sie alle auf die Menschheit loslassen“, berichtet Harald Köhler und lacht. Rolf Locher fügt noch hinzu: „Ich war beeindruckt, dass die Eltern so präsent waren.“ Beendet wurde der Abschlussabend bei Butterbrezeln und Getränken, die die Firma Heldele bereitgestellt hatte.

Info Der Informationsabend für die neue Technikgruppe, die im April startet, findet am Mittwoch, 27. März, statt. Näheres und Anmeldungen bei der Projektleitung Martina Köhler unter (07161) 50125 oder an koehler@gemeinde.rechberghausen.de. Allgemeine Infos zu den „Kreativis“ auf der Homepage Rechberghausen unter „Leben, Bildung und Soziales“.