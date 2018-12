Eislingen Eislingerin dankt ehrlichem Finder

Eislingen / Nadine Vogt

Eine Eislingerin verliert ihre Handtasche im Zug. Noch am selben Abend steht ein junger Iraker vor ihrer Haustüre – mit dem Fundstück in den Händen.

Verlegen ist der junge Mann, der am Esszimmertisch von Familie Kolb sitzt. Er nippt an seiner Tasse Tee, die Weihnachtsplätzchen lässt er erstmal unberührt vor sich stehen. Es ist das erste Wiedersehen von Mnt Halo und Sina Kolb. Er ist aus dem Irak geflohen. Sie ist in Donzdorf aufgewachsen, wohnt jetzt in Eislingen. Halo hat keinen Schulabschluss, Kolb studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Dass die beiden sich überhaupt kennengelernt haben, ist einem Missgeschick geschuldet. Kolb ist ihm dankbar, für Halo war es selbstverständlich.

„Ich bin verpeilt“, sagt die 23-Jährige. „Aber eigentlich nicht, was solche Sachen angeht.“ Es war der 3. Dezember, an dem die junge Frau im Regionalexpress von Stuttgart nach Ulm unterwegs war. Die große Reisetasche stellt sie neben sich auf den Sitz. Darauf die kleine, schwarze Handtasche mit den Goldnieten. „Als ich in Eislingen ausgestiegen bin, habe ich mich nicht noch einmal umgedreht“, sagt sie. Erst als sie zuhause ist, fällt es ihr auf. Die Handtasche fehlt. „Mir war klar, die ist weg.“ Geldbeutel, Kreditkarte, Monatsticket. Sina Kolb beginnt Banken abzutelefonieren und ihre Konten zu sperren.

Im gleichen Zug

Zur gleichen Zeit sitzt auch Mnt Halo am Telefon. Gerade ist er in der Gemeinschaftsunterkunft in Donzdorf angekommen, wo er sich Küche und Bad mit vier weiteren Männern teilt. Auch er saß im Zug von Göppingen nach Süßen. „Ich nahm die Tasche mit“, sagt er. „Und habe nach einer Adresse gesucht.“ Sein Deutsch ist noch nicht fließend, aber doch so, dass man ihn gut versteht. Manchmal macht er eine kurze Pause, dann sucht er nach dem passenden Wort. „In der Tasche habe ich eine Telefonnummer gefunden“, erzählt er. Am anderen Ende der Leitung war aber nicht die Besitzerin. Der junge Mann lacht. „Es war der Friseur.“

Mnt Halo lebt seit knapp drei Jahren in Deutschland. Aus seiner Heimat im Norden des Iraks ist er im Dezember 2015 geflohen. „Am Elften“, sagt er und zippelt am Reißverschluss seiner Sweatjacke. An diesem Tag verließ er seine Familie. Die acht Geschwister, die Eltern, den Ort, an dem er aufwuchs. Das Sindschar-Gebirge war ein vom Islamischen Staat umkämpftes Gebiet. Halo ist Jeside, eine christliche Glaubensrichtung, deren Anhänger vom IS verfolgt werden. „In meiner Heimat sagen wir, in Deutschland gibt es Freiheit“, erzählt er. Und weil er auf eine Zukunft ohne Krieg und Verfolgung hoffte, hat sich Mnt Halo auf den Weg gemacht. Von der Türkei über die Balkan-Route nach Deutschland. Seit zwei Jahren lebt er in Donzdorf. Dort hat er Reinhold Sawatzki kennengelernt. Den Leiter der „Fahrrad-Füchse“-Werkstatt, die im Gebäude der Flüchtlingsunterkunft integriert ist.

Hoffnung schon verloren

Auch der 61-Jährige sitzt an diesem Abend am Tisch von Familie Kolb. „Der Friseur konnte nicht helfen“, sagt Halo. Er habe sich dann an Sawatzki gewandt. Über mehrere Stationen, die Polizei, eine alte Adresse und einen ehemaligen Nachbarn, sind Sawatzki und Halo noch am selben Abend bei Familie Kolb gelandet.

„Ich hatte keine Hoffnung, die Tasche je wieder zu sehen“, sagt Sina Kolb. An einen ehrlichen Finder hat sie nicht geglaubt. Umso größer war ihre Freude, als der Iraker und der ehrenamtliche Helfer vor ihrer Haustür standen. Eine Geschichte, die in der Vorweihnachtszeit nicht passender sein könnte. Auch, weil „Flüchtlinge oft über einen Kamm geschert werden“, findet sie. Sina Kolb und ihre Familie wollen mit Mnt Halo weiter in Kontakt bleiben. Wissen, was aus ihm wird, ihn unterstützen, wenn er Hilfe braucht.

Der 31-Jährige wird im Januar von Donzdorf nach Eislingen ziehen, zusammen mit einem Freund. Dort haben sie eine Wohnung gefunden. Eine Küche fehlt noch. Halo ist als Flüchtling anerkannt, sein Aufenthalt bis 2020 begrenzt. Dann wird erneut geprüft. „Im Deutschkurs arbeitet Halo am Sprachlevel B2, fortgeschrittenes Niveau. Er sagt: „Wenn ich das schaffe, will ich eine Ausbildung machen.“ Am liebsten als Verkäufer. Einen Platz hat er noch nicht.

Eine Ausbildung zum Verkäufer

„Die kleinen Dinge sind oft die Stolpersteine“, sagt Sawatzki. Seit zwei Jahren leitet er die Fahrradwerkstatt, arbeitet mit den Geflüchteten zusammen. Er weiß von ihren Schicksalen, von manchem Trauma und den Wegen, die die Menschen nach ihrer Zeit in Donzdorf eingeschlagen haben. Die Geschichte mit der Handtasche geht ihm nahe. Denn er weiß, dass Halo noch Schulden bei der Stadt hat. Besonders berührt habe ihn deshalb die Geste von Sina Kolb. Ein kleiner Finderlohn, aufgerechnet auf seine Schulden. Und der Satz, den Halo im Nachhinein zu ihm gesagt hat: „Weißt du Reinhold, auch wenn 1000 Euro drin gewesen wären, ich klaue doch nichts.’“