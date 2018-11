Tradition Kroatisches Fernweh

Kuchen/Göppingen / Günter Hofer

Rund 2300 Mitglieder hat die Gemeinde. Etwa die Hälfte war zum Feiern am Samstagabend in Kuchens Ankenhalle gekommen. Für viele war das Fest ein Rückblick in die Heimat, die oft schmerzlich und mit wenig Hab und Gut bereits vor 50 Jahren verlassen wurde. Mit dem Koffer in der Hand und in der Hosentasche das letzte Ersparte, aber mit dem Wichtigsten im Herzen, der Hoffnung auf einen besseren Morgen, waren die Ersten aus dem einstigen Jugoslawien nach Deutschland unterwegs.

„Ich weiß, die Kroaten können feiern“, sagte Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer als einer von mehreren Rednern und bat die Anwesenden zugleich mit einem Augenzwinkern: „Das Feiern soll aber in der Halle bleiben und nicht wie bei der WM in einem Autokorso enden.“

Gleich mehrmals zeigten Folkloregruppen bestehend aus Kindern und Erwachsenen, aus Göppingen und Geislingen, herzergreifende Tanzeinlagen in bunt bestickten Gewändern. Nach dem Rahmenprogramm wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert. Die kroatische Band „Delta“ spielte zum Tanz auf und bekam Unterstützung von den Sängern Mate Bulic und Drazen Zecic.

Ein ausführlicher Bericht und eine Bilderseite stehen am Montag in der GEISLINGER ZEITUNG und im ePaper.