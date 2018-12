Adventsserie NWZ öffnet Türen Ein Atelier wie ein Wohnzimmer

Börtlingen / Nadine Vogt

Voller Farbe ist das Atelier von Detlev Schorlau. An den Wänden hängen Bilder, die er gemalt hat. Im Klein- oder Großformat, die meisten bunt, manche abstrakt. Auf dem großen Tisch, der in der Mitte des lichtdurchfluteten Raumes steht, liegen die ausgedrückten Farbtuben, Paletten und Pinsel. Sein Atelier sei für ihn, „wie für andere Leute ihr Wohnzimmer“, sagt Schorlau. Seit mehr als acht Jahren werkelt er in diesem Raum an seinen Kunstwerken aus Acryl. Im Atelier immer dabei ist auch sein Hund Charly, ein Jack Russel. „Ich mache das, weil ich es gerne mache“, sagt der 77-jährige Göppinger übers Künstlersein. Zu fast jedem Bild kann er eine Geschichte erzählen. Eine Collage, die seine Frau gemacht hat, hängt an der Wand. Ein Porträt von ihm, das er geschenkt bekommen hat. Und eine weiße Leinwand, auf der eine Flasche Rotwein und ein Leberkäs-Weckle gemalt sind. „Ich sage immer, das ist mein Mindestlohn“, sagt Schorlau und lacht. Das Bild hat er von einem Freund bekommen. Im Moment bereitet Detlev Schorlau eine Ausstellung vor, die im Mai auf Schloss Filseck gezeigt wird.