Wiedmann und Winz baut sein Logis­tik-­Center in Eislin­gen aus und errichtet eine Halle mit 5000 Quadratmeter Grundfläche. Das Unternehmen investiert zehn Millionen Euro.

Firmenchef Micha Lege spricht von der größten Investition in der Firmengeschichte. Das Geislinger Logistik-Unternehmen Wiedmann und Winz investiert am Standort Eislingen rund 10 Millionen Euro. In den Hallen der ehemaligen Papierfabrik Akkerlund und Rausing hat die Firma seit dem Jahr 2000 auf einer Fläche von 20 000 Quadratmeter Projekte für Kunden aus Industrie und Handel abgewickelt. 2012 kaufte der Logistiker das 3,8 Hektar große Areal. Das wachsende Geschäft habe dazu geführt, dass auf einer Grundfläche von 5000 Quadratmetern ein 18 Meter hoher Erweiterungsbau für 14 000 Stellplätze entsteht, heißt es in einer Mitteilung. In Eislingen erbringen aktuell 100 Mitarbeiter logistische Dienstleistungen für die Branchen Automotive, Maschinen- und Anlagenbau sowie Konsumgüter. Durch die Erweiterung des Logistik-Centers kommen 30 neue Arbeitsplätze dazu. Der Einzug in die neue Halle ist im Juni vorgesehen.

In dem Erweiterungsbau entsteht Firmenangaben zufolge ein neues Hochregallager. In dem sollen außer Gütern für genannte Branchen auch Gefahrgüter wie Farben oder Öle gelagert werden. Die Halle werde in unterschiedliche Brandabschnitte sowie spezielle Gefahrguträume aufgeteilt. Eine Löschanlage mit Decken- und zusätzlichen Regal-Sprinkleranlagen sei wichtiger Teil des Brandschutzkonzepts. In einigen Bereichen werde für brennbare Flüssigkeiten zusätzlich eine Gaswarnanlage sowie eine Löschanlage mit Schaumzumischung installiert. Eine Lüftungsanlage sorge für den notwendigen Luftwechsel. Zudem seien die Hallenböden besonders abgedichtet, die Löschwasserrückhaltung sei ausreichend dimensioniert. Für den Schutz des Grundwassers sorgen laut Wiedmann und Winz Sperren an den Zuläufen zur Kanalisation.

Schon vor zwei Jahren sei ein neues Lagerverwaltungssystem eingeführt worden, das jetzt auch im Erweiterungsbau zum Einsatz komme und die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften bei der Einlagerung von Gefahrgütern sicherstelle. Das neue System verfüge zudem über zahlreiche Schnittstellen zu den ERP-Systemen der Kunden.

Der schlechte Baugrund sei von Anfang an eine Herausforderung gewesen. Vor dem Bau hätten Altlasten entsorgt und Erdreich aufbereitet werden müssen. Um mehr Festigkeit zu erlangen, stehe die Halle teilweise auf Betonpfählen. Parallel zum laufenden Neubau werde das Bürogebäude auf den neuesten Stand gebracht.