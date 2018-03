Nahverkehr Ebersbach sagt Ja zum VVS-Beitritt

Ebersbach / Ingrid Zeeb

Große Mehrheit im Gemeinderat befürwortet die Pläne des Landkreises. Fünf CDU-Stadträte halten das Kostenrisiko für zu hoch.

Der Gemeinderat der Stadt Ebersbach befürwortet die Vollintegration des Landkreises Göppingen in den VVS zu den angebotenen Bedingungen.“ Dieses Votum gaben die Räte mit 18 Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen aus der CDU ab. In einem Hearing hatten Jörg-Michael Wienecke vom Landratsamt und Horst Stammler, Geschäftsführer des VVS, in der Gemeinderatssitzung für die Vollintegration geworben.

„Keine Resolution, sondern ein Votum, dass die Grundhaltung der Stadt zum Ausdruck bringt“, ist das Abstimmungsergebnis laut Hauptamtsleiter Günther Pfeiffer. Mitzuentscheiden hat die Stadt hier nichts, das ist Sache des Kreistags. Wienecke nannte in seiner Präsentation jährliche Zusatzkosten für den Landkreis von drei bis fünf Millionen Euro. Wie stark dadurch die Kreisumlage für die Kommunen steigen wird, ist noch unklar. Kämmerer Oliver Marzian hat ausgerechnet, dass eine Erhöhung der Umlage um eine Million Euro für Ebersbach eine zusätzliche jährliche Belastung von 59 000 Euro bedeute. „Da steckt noch eine Menge Arbeit für die Kreisverwaltung drin“, fürchtet Pfeiffer, „bis die finanziellen Auswirkungen tatsächlich feststehen“. Endgültig abstimmen wird der Kreistag deshalb erst im Herbst.

Die finanzielle Ungewissheit ist der Grund, warum fünf Mitglieder der siebenköpfigen CDU-Fraktion nicht zustimmten. „So lange ich nicht weiß, wie der Landkreis das finanzieren wird, so lange das nicht im Finanzierungskonzept 2020 klar verankert ist, und so lange ich nicht weiß, was tatsächlich der Mehrwert einer VVS-Vollintegration ist, so lange kann ich dazu nicht Stellung beziehen“, begründete die Fraktionsvorsitzende und Kreisrätin Brigitte Kreisinger ihre Enthaltung. Sie rechnet die Zahlen, die der Kreisverkehrsplaner nannte, zusammen: „1,1 Millionen Euro jährlich für den Metropolexpress, vier bis fünf Millionen für den Nahverkehrs­plan und drei bis fünf Millionen Euro für die VVS-Vollintegration, das sind acht bis elf Millionen Euro im Jahr, die der Landkreis allein für den Verkehr aufbringen muss. Und dann haben wir noch kein neues Krankenhaus gebaut.“ Sie fürchtet, dass der VVS die Stadt Ebersbach jährlich 500 000 Euro oder mehr kosten werde: „Ich kann da nicht so locker die Hand heben und sagen, das sollen die Generationen nach uns zahlen.“

Günther Pfeiffer glaubt jedoch nicht, dass es so weit kommt: „Der Landrat hat signalisiert, dass dafür auch andere finanzielle Ressourcen als die Kreisumlage angezapft werden.“