Verkehr Ebersbach ist gewappnet für Schwertransporter

Ebersbach / SWP

Seit über siebzig Jahren ist im Generalverkehrsplan die alte B 10 durch Ebersbach als Schwerlaststrecke ausgewiesen. Mit dem Rückbau und der Umgestaltung der einstigen Fahrbahnflächen der B 10 in der Innenstadt von Ebersbach wurde die Durchfahrt für überbreite und überlange Transporte erschwert oder gar unmöglich gemacht. Wie die Ebersbacher Stadtverwaltung mitteilt, wurden deshalb die neue Bahnhofsallee sowie die neuen Kreisverkehre an der Haupt- und Brückenstraße sowie an der Bahnhofsallee und der Büchenbronner Straße für solche Schwertransporte ausgelegt und bilden seither die neue „Schwerlaststrecke“ durch Ebersbach. Nur die bisher nicht angepassten Fußgängerüberwege beim Rathauskreisel bildeten noch Hindernisse, an denen sich die Transporte zuweilen festfuhren.

Doch nun wurden die Fußgängerüberwegsbeleuchtung und die Mittelinseln umgebaut, verlautet aus dem Ebersbacher Rathaus. Damit sei die neue Schwerlaststreckenführung abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die Beleuchtung der Zebrastreifen ausgetauscht und verbessert, damit die Erkennbarkeit von Fußgängern in der Dunkelheit erhöht wird. In dieser Woche begannen zudem die Tiefbauarbeiten zur Einlegung der Straßenentwässerung beim Ausbauprogramm Hans-Zinser-Straße. Die Bauarbeiten werden soweit wie möglich unter eingeschränktem Anliegerverkehr vorgenommen, versichert die Stadtverwaltung. Die Zufahrt zum Wertstoffhof werde ebenfalls eingeschränkt möglich sein. Die Hauptarbeiten sollen, sofern nicht witterungsbedingte Unterbrechungen eintreten, in den Monaten Januar bis April erfolgen.

Im Rahmen des Ausbauprogrammes Diegelsberger Straße gestalteten sich die Arbeiten zur Umlegung des Freibadbaches hingegen schwieriger als geplant. Enge Platzverhältnisse, hervorgerufen durch bereits verlegte Kanäle, Wasserleitungen und Kabelanlagen erforderten ihren Tribut. Im Januar und Februar sollen nun die Tiefbauarbeiten der Bachumlegung entlang der Sportanlagen bis zur Kreuzung Dickneweg/Barbarossastraße erolgen. Ab Februar oder März werden die Kanalbauarbeiten ab der Einmündung Dickneweg/Leintelstraße anfangen.