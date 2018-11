Göppingen E-Trasse siegt im Vergleich

Göppingen / Von Ralf Heisele

Der Göppinger Kreistag streicht in der Stellungnahme den Zusatz einer „ergebnisoffenen Prüfung“.

Das klare Votum der Experten im RP für die E-Trasse und der eindringliche Appell von Gruibingens Bürgermeister Roland Schweikert haben den Kreisrat überzeugt: Einstimmig votierte das Gremium in der Mammutsitzung am Freitag für die vorgelegte Stellungnahme des Landkreises Göppingen zum geplanten Albaufstieg der A 8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt. Aufgenommen wurde der Passus, man möge die Planungen „schnellstmöglich vorantreiben“. Gestrichen wurde dagegen der vom Umwelt- und Verkehrsausschuss vor zwei Wochen vorgeschlagene Zusatz einer „ergebnisoffenen Prüfung“ der alternativen K-18-Trasse. Stattdessen soll das Regierungspräsidium (RP) im weiteren Verlauf des Planfeststellungsverfahrens mit den Mitgliedern der Bürgerinitiative Drackenstein im Gespräch bleiben.

Landrat Edgar Wolff und der Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur, Jörg-Michael Wienecke, stellten eingangs die Positionen der vom Albaufstieg betroffenen Gemeinden vor – Wiesensteig, Gruibingen, Mühlhausen und Hohenstadt sprechen sich klipp und klar für die offizielle Streckenführung mit zwei Tunnel und zwei Brücken (E-Trasse) aus. Einzig Drackenstein befürchtet bei dieser Variante mehr Lärm.

Objektiver Vergleich

„Wir haben die K-18-Trasse sehr ernst genommen und einen objektiven und intensiven Vergleich gezogen“, erklärte der Leiter des Referats Straßenplanung im RP, Jürgen Holzwarth. Anhand mehrerer Kriterien nahm der Projektleiter im RP, Johannes Fischer, danach beide Trassen unter die Lupe. Sein Fazit: Nur die E-Trasse entspricht den offiziellen Sicherheitsrichtlinien. So übersteigt die K-Trasse mit bis zu 4,8 Prozent den vorgegebenen Wert, der eine Steigung von höchstens vier Prozent vorsieht. Die E-Trasse hat eine maximale Steigung von 3,5 Prozent. Auch der kleinste Kurvenradius ist mit 680 Metern weit unter den geforderten 900 Metern, den die E-Trasse mit 1000 Metern einhält. Fischer: „Damit sind bei der K-Trasse wichtige Rahmenbedingungen nicht eingehalten worden: Enge Kurven und hohe Steigungen führen zu einem höheren Unfallrisiko.“ Ein weiterer Vorteil für die E-Trasse besteht laut RP in der Geologie. Deren Tunnel durchfahren die rutschgefährdeten Kanten des Albtraufs senkrecht, während die K-Trasse auf etwa einem Kilometer parallel am Trauf verläuft. „Dies ist aus geologischer Sicht viel kritischer“, erklärte der Projektleiter. Auch in den Bereichen Wasserschutz, der Entwässerung, der Flächenbilanz und Versiegelung, beim Bauablauf und beim Lärm schneidet die K-Trasse nach Ansicht der Experten deutlich schlechter ab. Den von der Bürgerinitiative propagierten Kostenvorteil von rund 100 Millionen Euro sieht Fischer ebenfalls nicht: Während der Planer der K-Trasse für die freie Strecke mit 15 Millionen Euro und für den Tunnel mit 110 Millionen Euro je Kilometer rechnet, sind es bei der E-Trasse „überprüfbare und übliche“ 20 und 138 Millionen Euro.

Auf Ratsbeschluss durfte im Anschluss der Planer der K-18-Trasse, Hans-Peter Kleemann, kurz Stellung nehmen. Er forderte eine „klare Gegenüberstellung“ beider Trassen im weiteren Verlauf des Verfahrens. Außerdem sah er einige „Ungereimtheiten“ bei dem vom RP vorgelegten Vergleich.

„Die Bürger haben es satt“

Ein Rederecht bekam auch Gruibingens Bürgermeister Roland Schweikert, der sich im Namen seiner Kollegen im Oberen Filstal eindeutig für die E-Trasse aussprach. Das Planfeststellungsverfahren dürfe nicht ins Stocken geraten. „Unsere Bürger haben es satt zu warten, bis endlich die Trasse kommt.“ Schweikert appellierte an den Kreisrat, den Zusatz einer erneuten „ergebnisoffenen Prüfung“ zu streichen.

In der Diskussion freute sich Gerhard Ueding (CDU) über die „gute Perspektive, dass der Albaufstieg in absehbarer Zeit gebaut wird“. Ein zügiger Bau sei für die Gemeinden entlang der A 8 wichtig, weil sie seit Jahrzehnten unter dem Umleitungsverkehr zu leiden haben. Ueding plädierte dafür, über den Zusatz der „ergebnisoffenen Prüfung“ nochmals abzustimmen. Einen Schritt weiter ging sein Fraktionskollege Wolfgang Rapp: Er will den Passus durch den Satz „Die Planungen sind so schnell wie möglich voranzubringen“ ersetzen. Werner Stöckle (Freie Wähler) sprach von einer „klaren Darstellung des RP“. Dennoch sollten die Bedenken der Bürgerinitiative im weiteren Verfahren nicht außer acht gelassen werden. Für Dorothee Kraus-Prause (Grüne) ist es wichtig, dass letzten Endes „die beste Trasse zum Zug kommt“. Brigitte Pullmann (SPD) sieht ein Festhalten an einer „ergebnisoffenen“ Prüfung der Trassen nach der „überzeugenden“ Vorstellung der Experten für nicht mehr gegeben. „Wir müssen jetzt schnell zu einer Lösung kommen.“ Ähnlich argumentierte Horst Wohlfart (FDP). Die Vor- und Nachteile beider Trassen sind für ihn „deutlich aufgezeigt worden“. Und für Christian Stähle (Linke) zeigt der Unmut der Bürger, dass jetzt etwas passieren müsse.