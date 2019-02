Mobilität E-Autos in Wiesensteig aufladen

E-Autos in Wiesensteig aufladen

Wiesensteig / Sabine Graser-Kühnle

Die Stadt Wiesensteig wird in Kooperation mit dem Albwerk eine Ladesäule für Elektro-Autos in der Sonnenbergstraße errichten. Denkbar knapp, mit nur einer Stimme Mehrheit votierte der Gemeinderat dafür, in diese Infrastruktur zu investieren. Hintergrund ist die Förderung solcher Ladesäulen als Aufbau eines Lade-Netzwerkes. Schon einmal hat sich das Gremium gegen eine Ladesäule ausgesprochen, seinerzeit gab es allerdings noch keine Zuschüsse.

Bürgermeister Gebhard Tritschler führte die Zusammenarbeit mit dem Albwerk näher aus: Der Stromlieferer beschafft die Ladesäule und sorgt für den Netzanschluss, beantragt den Zuschuss und ist für Wartung, Service und Abrechnung zuständig. Das Albwerk sicherte Wiesensteig zu, bis Ende diesen Jahres das Tanken an der Ladesäule kostenlos anzubieten. Wiesensteig muss die Fläche für den Stellplatz bereitstellen.Nach Abzug der Förderung bliebe es bei Kosten für die Stadt in Höhe von 12 300 Euro.

Für die Stadträte Renate Rothfuß, Thomas Weimper, Achim Braun und Wolfgang Heidner wäre der einzige Profiteur der Kooperation das Albwerk. „Ein Jahr lang umsonst tanken, damit fördern wir nur das Unternehmen Albwerk“, kritisierte Renate Roth­fuß. Sven Gajo stimmte zwar mit seinen Ratskollegen darin überein, dass bei der vorgestellten Konstellation der Benefit eindeutig das Albwerk sei, er stimmte am Ende dennoch für die Kooperation mit dem Energieversorger. Stadtrat Wolfgang Heidner wollte sich nicht damit anfreunden, dass „die ganz oben“ ihren politischen Willen auf dem Rücken der Kommunen umsetzen: „Wir sind das letzte Glied, das bezahlen muss.“

Wiesensteigs Bürgermeister Tritschler verteidigte dagegen den Vorstoß des Albwerks, es gehe darum, ein Netzwerk aufzubauen, in welchem jeder Nutzer eines Elektro-Autos Zugang zu „dieser Infrastruktur“ habe. Zudem liege ihm eine Anfrage der örtlichen Arztpraxis vor, ob die Stadt nicht eine Ladesäule anbiete. Die Praxis verfüge mittlerweile über ein E-Auto und zwischenzeitlich habe sie immer mehr Patienten, die nach einer Lademöglichkeit fragten.