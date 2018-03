Sperrung Durchfahrt Oberberken voll gesperrt

Schorndorf / swp

In den Osterferien von Dienstag, 3. April, bis Sonntag, 8. April, ist die Ortsdurchfahrt durch Oberberken voll gesperrt. Der Busverkehr entfällt in diesem Zeitraum ersatzlos.

Wie die Stadtverwaltung im Dezember angekündigt hatte, wird jetzt der letzte Abschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt durch Oberberken hergestellt. Dazu wird die Straße ab Dienstag, 3. April, 6 Uhr, bis Sonntag, 8. April, voll gesperrt sein. Eine Durchfahrt durch Oberberken in Richtung Unterberken/Göppingen ab der Schurwaldschule ist in dieser Woche nicht möglich. Unterberken sowie in die Wohngebiete Asperfeld und Geißhecken sind von Schorndorf aus in dieser Zeit nur über Holzhausen zu erreichen. Die überörtliche Umleitung wird wie im vergangenen Jahr wieder eingerichtet.

Im Bereich zwischen dem Kindergarten (an der Schurwaldhalle) und der Ortstafel Richtung Unterberken wird der Belag abgefräst. Nach Ausbesserungs- und Anpassungsarbeiten wird der finale Asphaltdeckenbeton abschließend zwischen der bestehenden Lichtsignalanlage und dem Ortsschild Richtung Unterberken hergestellt. Während der 24-stündigen Auskühlzeit der Asphaltdeckschicht darf diese nicht befahren werden.

Die Abfallwirtschaft Rems-Murr informiert, dass sie den Biomüll in der Woche zuvor, am Donnerstag, 29. März, sowie in der Woche nach der Sperrung, am Freitag, 13. April, abholen – und zwar gemeinsam mit dem Restmüll.

Info Fragen rund um die Sperrung beantwortet Projektleiterin Daniela Mahn unter Tel. (07181) 96450524 und per E-Mail daniela.mahn@zentrale-dienste-schorndorf.de.