Natur Stadt Wiesensteig plant Vorzeigeprojekt für Gartenschau

Der weitere Ablauf und viele Ideen

Zeitplan Im Frühjahr werden die Bürger in einer öffentlichen Veranstaltung über die Planungen informiert. Die letzten Verhandlungen mit den Anliegern sollen bis dahin beendet sein. Danach beginnt das Wasserrechtsverfahren, dessen Genehmigung die Voraussetzung für einen Förderantrag ist. Dieser soll dann im Sommer gestellt werden, so dass, bei positivem Bescheid, im Herbst erste Ausschreibungen erfolgen können. Baubeginn wäre demnach im Frühjahr 2020.

Staudamm Das Gremium sprach außerdem an, ob beim Freibad ein kleiner Hochwasserstaudamm errichtet werden könne, der See wäre zugleich eine Attraktion fürs Bad. Holger Kappich riet davon ab: Ein vier Meter hohes, teures Bauwerk mit langwierigem Planfestsetzungsverfahren wäre nötig, der so geschaffene See würde sicher zuwachsen und außerdem wohnt dort der Biber – eine weitere Hürde.

Strom Positiv sieht der Planer dagegen die Chance für ein Wasserkraftwerk zur Stromproduktion für das Freibad. All diese Ideen stellte das Gremium jedoch erst einmal weit nach hinten.