Gesang Duo Knack präsentiert musikalischen Adventskalender

Schlierbach / Sabine Ackermann

„When the Glatteis on the street and we all a Glühwein need, then we know, es ist soweit, she isch hier, die Weihnachtszeit“, öffnet das Duo Knack im Alten Farrenstall in Schlierbach das erste Türchen ihres musikalischen Adventkalenders. 24 Songs, die sich alle um das Fest der Feste drehen und die ein oder andere Überraschung verbergen.

Zwischen den deutschen und internationalen Liedern, die diesmal fast zur Hälfte auf Englisch interpretiert wurden, bereichern Martina Knoll aus Albershausen und Angela Hack aus Aichelberg ihr Programm mit kleinen Anekdoten. Und die beiden hatten sich gut vorbereitet, erzählten interessante Bräuche aus unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel, dass es das Krippenspiel bereits seit dem 10. Jahrhundert gibt, kein Wunder, dass sie später zu „Marys Boychild“ ein „Baby“ im Arm hielten.

Auf die Frage „Wer klopfet an?“ ließen die zwei Frauen mit den harmonischen Stimmen leise den Schnee rieseln, baten dreimal um Stille, weil doch’s Kindlein schlafen will, forderten die Hirten zum Kommen auf, um letztendlich festzustellen, dass nach dem Originaltext zu urteilen, beim Stück „Eine Muh, eine Mäh, eine Täterätätä“ genaugenommen Esel und Ochse fehlen.

Die meisten ihrer Lieder sind bekannt, auch wenn sie manchmal im neuen Text erscheinen – und der ist beim Duo Knack nur bedingt humorig. Geschuldet der Jahreszeit, hatten die besinnlichen Stücke Priorität. Ungewohnt, doch abermals wunderschön interpretiert. Wie das irische Traditional: „Christmas in an old man’s hat“ oder Freddy Quinns „St. Niklas war ein Seemann“. Eher speziell Georg Kreislers „Weihnachtsmann auf der Reeperbahn“. Die Menschen ließen sich treiben und genossen auch die besinnliche Seite der ansonsten quirligen Martina Knoll und Angela Hack.

Erneut mit an Bord, die frisch aufspielenden Musiker Markus Deuschle am Schlagzeug und den Percussions sowie Pianist Andreas Schuster. Eine gute Idee, dass auch Weihnachtslieder darunter waren, die man nicht alltäglich im Radio hört. „A Spaceman came travelling“ von Chris de Burgh, mit einem Monolog von Martina Knoll: „Ein Raumfahrer kam in seinem Schiff aus weiter Ferne. Es ist Lichtjahre her, dass seine Mission begann. Und über einem kleinen Dorf stoppte sein Schiff, und es hing am Himmel wie ein Stern. Er folgte dem Licht und kann zu einem Stall, mit seiner Mutter und ihrem Kind darin. Ein heller silberner Lichtschein strahlte um seinen Kopf, und er hatte das Gesicht eines Engels. Und sie hatten Angst. Und der Fremde sprach: „Habt keine Angst, ich komme von einem Planeten weit weg von hier und ich bringe eine Botschaft der Menschheit zum Gehör.“ Plötzlich erfüllte zarteste Musik die Luft. Gerade bevor die Morgendämmerung anbrach, kehrte der Fremde um und sagte: „Nun muss ich fliegen. Wenn 2000 Jahre eurer Zeit vorüber sind, wird dieses Lied noch einmal mit dem Schrei eines Babys beginnen“.