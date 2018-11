Planung Dürnau packt neues Baugebiet an

Dürnau / Inge Czemmel

Im Voralbgebiet sind einige Baugebiete in Planung. Auch Dürnau ist dabei. Dort soll die Siedlung im „Morgen“ erweitert werden, die am südlichen Ortsrand liegt und vor zehn, zwölf Jahren entstanden ist. Angedacht sind neun Bauplätze am südlichen und zwei am östlichen Gebietsrand. Bevor der Beschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Morgen-Erweiterung“ gefasst wurde, hatte Manfred Mezger vom Büro m-Quadrat dem Gemeinderat und interessierten Bürgern den vorläufigen städtebaulichen Entwurf vorgestellt, auf dessen Grundlage nun die frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden durchgeführt werden soll. Auch das Artenschutzgutachten kann nun in Auftrag gegeben werden.

Die Erweiterung des Baugebietes „Morgen“ fußt auf dem 2017 in Kraft gesetzten Paragraph 13b des Baugesetzbuchs. Er ermöglicht Städten und Gemeinden, Gebiete mit maximal 10 000 Quadratmetern überbauter Fläche ohne eine stringente Anlehnung an den Flächennutzungsplan sowie ohne Umweltprüfung (Ausgleichsmaßnahmen) Bauland auszuweisen. Der Paragraph bietet viele Freiheiten, gilt aber ausschließlich für Wohnbauflächen und ist zudem zeitlich begrenzt. Bis spätestens Ende 2019 ist ein Bebauungsplan aufzustellen, bis Ende 2021 muss der Satzungsbeschluss stehen.

Bürgermeister Markus Wagner begründete, warum Dürnau die Möglichkeit nutzen möchte, damit, dass der Bedarf an Wohnbauland nach wie vor groß sei und insbesondere Menschen mit Ortsbezug Interesse an Baugrund hätten. Die Aktivierung privater Baulücken sei nur bedingt möglich, der rechtskräftige Flächennutzungsplan sehe keine weiteren Entwicklungsflächen vor.