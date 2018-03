Notfälle  DRK: „Helfer vor Ort“ häufiger im Einsatz

Kreis Göppingen / SWP

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Landkreis zieht Bilanz des Einsatzjahrs 2017: Rein statistisch gesehen, wurden die „Helfer vor Ort“ im Durchschnitt mehr als zweimal pro Tag zu einem Notfall gerufen. Diese Ehrenamtlichen fahren parallel zum Rettungsdienst zum Einsatzort. Mehr als 1000 Mal war dies im vergangenen Jahr der Fall. Damit liegt die Zahl der Einsätze deutlich höher als im Vorjahr. „Von 694 auf 1010 – die stark gestiegene Zahl der Einsätze unserer Helfer vor Ort ist erfreulich“, stellt Sonja Stamos, die Leiterin der Rotkreuzdienste im DRK-Kreisverband Göppingen, fest.

„Die ehrenamtlichen Helfer vor Ort waren 2001 vom DRK-Kreisverband Göppingen ins Leben gerufen worden“, erläutert Stamos weiter. Seither haben sie in ungezählten Fällen erste Hilfe geleistet und so das professionelle Rettungsteam ergänzt. Denn einer der 66 Helfer vor Ort wird immer dann gleichzeitig mit dem Rettungswagen alarmiert, wenn aus ihrem oder seinem Wohnort ein Notruf in der Integrierten Leitstelle des Landkreises eingeht. Sie fahren umgehend zum Ort des Hilferufs und sind aufgrund der Nähe immer einige wenige Minuten vor dem Rettungswagen am Notfallort. Diese kurze Zeitspanne kann mitunter durchaus entscheidend sein und Leben retten.

Zwischenzeitlich gibt es solche Helfer in nahezu allen Kreisgemeinden. „In den allermeisten Fällen waren es internistische Notfälle wie ein Herzinfarkt oder Bewusstlosigkeit“, so Sonja Stamos mit Blick in ihre Statistik weiter. Die meisten Notfälle in den Monaten Januar und April gab. Am „ruhigsten“ war es im März und September.

Um als Helfer in den Einsatz gehen zu können, ist eine medizinische Vorbildung und die Mitgliedschaft in einer der DRK-Bereitschaften notwendig. Nur so können die Fort- und Weiterbildung gewährleistet werden, betont Sonja Stamos. Denn daran werden beim DRK-Kreisverband sehr hohe Ansprüche gestellt.

Info Das Team der „Helfer vor Ort“ sucht regelmäßig Verstärkung. Weitere Informationen hat Sonja Stamos vom Roten Kreuz im Landkreis unter Tel. (07161) 67 39-23 oder per Mail unter

s.stamos@drk-goeppingen.de