Dicht gesäumte Straßen und jubelnde Zuschauer prägten das Bild bei den Umzügen der Kinderfeste in Bezgenriet, Hohenstaufen und Holzheim. Anschließend wurde in den Orten ausgelassen gefeiert.

Heiß brennt die Mittagssonne auf die leere Bezgenrieter Durchgangsstraße. Dann rückt, zu den Klängen des Faurndauer Musikvereins langsam der Festumzug heran. Von zwei Reiterinnen angeführt, läuft der Gemeinderat mit buntem Sonnenschirm oder Kinderwagen, auf jeden Fall aber mit einem kleinen Bouquet auf der Brust vorbei. Bezgenrieter Anwohner haben sich mit Zelten, Stühlen und geschmückten Einfahrten auf den jährlichen Zug vorbereitet, die hochbegehrten Schattenplätze sind gut besetzt. Als gelbe Sonnenblumen mit gezackten Papierblütensternen auf dem Haupt präsentierte sich der Kindergarten, der von den winkenden Anwohner rufend erwartet und fleißig fotografiert wurde.

Die Bücherwürmer der Ortsbücherei verteilten essbare Gummiwürmlein, und bei der Krabbelgruppe flogen Bonbons auf die Straße und Seifenblasen von Kinderwagenaufsätzen in die Luft. Als die Gymnastikgruppe der Landfrauen, die mit einem bunten, sich halbkuppelgleich durch die Luft geschwenkten Tuch eine Lücke verursachte, wurde ihnen unterstellt, „die brauchad an großa Wendekreis“. Einheitlich beschirmt rückte die Grundschule in klassenfarbenen T-Shirts vorbei. Mit Trompeten und Trommeln war die Feuerwehr unterwegs, gefolgt vom Turnverein und Judokindern.

Kinderfeste Jubelnde Zuschauer bei den Umzügen der Kinderfeste in Bezgenriet, Hohenstaufen und Holzheim Bilderstrecke öffnen

Es entstand der Eindruck, mindestens der halbe Ort laufe beim Kinderfestumzug mit. „Das ist ein Problem, dass deshalb kaum Zuschauer an der Straße stehen“, sagt eine Frau lachend, die doch den Vorbeiziehenden winkt.

Mit großem Hallo wird der junge Fußballverein auf dem Traktoranhänger herangefahren, der Tischtennisverein trägt heute mit Bratpfannen bei halber Fahrt ein Match aus, wobei statt des Netzes Säcke gespannt sind.

Ein Pferdegespann naht, das den Anhänger des Kleingartenvereins zieht, gefolgt von sonnenbehüteten Kleingärtnern. „Beide Vereine ziehen an einem Strang“ haben sich die Boller und Bezgenrieter Kleintierzüchter auf den Wagen geschrieben, der Pfau auf dem Anhänger hat mit Übermannsgröße wenig mit einem Kleintier zu tun.

Nach dem Trecker des Schützenvereins folgen, zum ersten Mal, fünf alte Traktoren. Am Anfang der „1. Bezgenrieter Traktor von 1938“, wie er sich ausweist. Ein Herr erläutert „I schau seit Jahren zu, jetzt laufad scho die Enkel mit“.

Hohenstaufen feiert das Glück

„Glück ist, wenn in mir die Sonne scheint“, war das Motto des Kinderfestes in Hohenstaufen, das mit einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst in der Barbarossakirche St. Jakobus eröffnet wurde. Zahlreiche Zuschauer warteten gespannt auf die Ankunft des Festzugs, der sich durch die feierlich geschmückten Straßen zog, und mit Bürgermeister Helmut Renftle an der Spitze angeführt wurde. Mit dabei waren der örtliche Kindergarten, mit Mutter-Kind Gruppe und die Grundschule, die als vierblättrige Kleeblätter, Herzen, Kuss-Emojis, Glückspilze und Schornsteinfeger verkleidet waren.

Die Hohenstaufener Vereine, wie der Obst- und Gartenbauverein, der TSV Hohenstaufen sowie die örtliche Feuerwehr, fuhren durch die Straßen, spritzten mit Wasserpistolen und warfen den Kindern Süßigkeiten zu. Musikalisch begleitet wurde der feierliche Zug durch den Musikverein Hohenstaufen sowie den Handharmonikaclub Barbarossa, der unter dem Namen HHC Panzerknacker sein Können unter Beweis stellte.

Auch das historische Feuerwehrauto der Feuerwehr Göppingen hatte seinen Auftritt und bildete mit Sirenenklang den Abschluss des Festzugs. Renftle, der die Festansprache hielt, lobte das große Engagement und die Tatkraft aller Teilnehmenden und Mitwirkenden.

„Ich bin noch immer ganz begeistert von unserem Festumzug durchs Dorf. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute beim Festzug mitgehen und dass wir trotzdem noch so viele Zuschauer haben. Das zeugt von Solidarität und dem Funktionieren der Dorfgemeinschaft.“ Renftle bedankte sich beim TSV Hohenstaufen, dem diesjährigen Initiator des Kinderfestes. Er betonte auch, wie wichtig es sei, den Ort für junge Familien attraktiv zu gestalten und dadurch Einrichtungen wie die Schule zu erhalten. Der Kindergarten und die Grundschule begeisterten die Gäste auf dem Festplatz mit vielzählig einstudierten Choreografien und Darbietungen.

Ein Highlight für die Kinder war eine Spielstraße mit Glücksrad, ein Karussell, ein Schwebebalken und Kletterbaum mit Preisen.

Holzheim international

Heiß war’s auch beim Holzheimer Kinderfest am Samstag, die Besucher ließen sich von der sommerlichen Hitze vom Feiern aber nicht abhalten. Der Kleine Festzug setzte sich pünktlich in Bewegung. Schulen, Kindergärten und Vereine setzten unter dem Motto „ Bunte Welt – Buntes Holzheim“ kreative Ideen in die Tat um. Dass es in Holzheim bunte Blumenwiesen mit vielen Bienen, Marienkäfern und Schmetterlingen gibt, wissen die Zuschauer jetzt.

Aber auch auf den Weltmeeren fühlen sich die kleinen Holzheimer Piraten und Meerjungfrauen anscheinend ziemlich wohl. Ob Europa, Asien, oder Afrika, kreuz und quer durch die Welt scheinen die Kids gereist zu sein, um ihre schönen Kostüme einzusammeln. Die Musikvereine Holzheim und Weißenstein sorgten für musikalische Begleitung des fantasievollen Lindwurms. Entlang des Umzugswegs standen die Zuschauer dicht gedrängt, und sie zeigten ihre Begeisterung auch.

Nach dem Festzug feierten Jung und Alt, auf dem Rathausvorplatz herrschte reges Treiben. Während die ersten schon kühle Getränke holten, schlängelten sich die letzten Festzugsgruppen noch bis zum Festplatz durch. Oberbürgermeister Guido Till lobte den toll gestalteten Festzug. Was ihm begeisterten Applaus und lautstarken Jubel einbrachte, war ein Versprechen, für das er jetzt einstehen muss. „Ich mache mich im Stadtrat dafür stark, dass 100 000 Euro für die Sanierung des Holzheimer Freibads zur Verfügung gestellt werden“, so das Göppinger Stadtoberhaupt, denn: „Das Freibad ist aus Holzheim nicht wegzudenken.“ Mit dieser Aussicht wurde noch ein bisschen ausgelassener gefeiert.

Ob Vorführungen der Schulkinder oder Hiphop, es wurde ein Unterhaltungsprogramm geboten, bevor die Spielstraßen und die Hüpfburg zum Toben und Ausprobieren geöffnet wurden. Für einen kleinen Benefizlauf schnürten trotz Hitze viele Läufer die Schuhe. Gefeiert wurde am Samstag lange, bei Livemusik und Cocktailbar der Freiwilligen Feuerwehr.